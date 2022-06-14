На Львівщині уламки «шахеда» впали на приміщення колишнього колгоспу

20 вересня на Львівщині повітряна тривога тривала з 03 год. 56 хв. по 04 год. 32 хв. Сили ППО ПвК «Захід» знищили ворожий безпілотник.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

«Унаслідок падіння уламків БпЛА близько 04:30 виникла пожежа в одному зі сіл нашої області. Загорілося приміщення колишнього колгоспу. Займання оперативно загасили вогнеборці. Залучали 20 пожежників та 4 одиниці спецтехніки.

Пошкоджені три автомобілі (1 вантажний та 2 легкових), у житлових будинках неподалік вибиті вікна.

Найважливіше: за даними на цю годину, жертв чи постраждалих нема», – зазначив Максим Козицький.