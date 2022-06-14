Новини Золочівщини
07:35, 20 вересня 2024
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На Львівщині уламки «шахеда» впали на приміщення колишнього колгоспу

На Львівщині уламки «шахеда» впали на приміщення колишнього колгоспу
Gazeta
Фото: НУС
20 вересня на Львівщині повітряна тривога тривала з 03 год. 56 хв. по 04 год. 32 хв. Сили ППО ПвК «Захід» знищили ворожий безпілотник.
Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
«Унаслідок падіння уламків БпЛА близько 04:30 виникла пожежа в одному зі сіл нашої області. Загорілося приміщення колишнього колгоспу. Займання оперативно загасили вогнеборці. Залучали 20 пожежників та 4 одиниці спецтехніки.
Пошкоджені три автомобілі (1 вантажний та 2 легкових), у житлових будинках неподалік вибиті вікна.
Найважливіше: за даними на цю годину, жертв чи постраждалих нема», – зазначив Максим Козицький.
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