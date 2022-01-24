Новини Золочівщини
СПОСОБИ подання ветеранами війни заяв та документів для призначення пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твер. палива і скрапл. газу
Для призначення пільг ветерани війни, які перебувають на обліку в Реєстрі осіб, які мають право на пільги, звертаються із заявою про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.
Важливо! Заяву та необхідні документи та/або відомості ветеран війни може подати:
– через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, авторизувавшись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) (https://portal.pfu.gov.ua);
– через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Портал Дія) (https://diia.gov.ua/);
– через мобільний додаток Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua);
– через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);
– до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації;
– особисто до сервісних центрів Пенсійного фонду України;
– надіслати засобами поштового зв’язку на адресу Головного управління.
Важливо! Заяву та необхідні документи та/або відомості ветеран війни може подати:
– через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, авторизувавшись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) (https://portal.pfu.gov.ua);
– через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Портал Дія) (https://diia.gov.ua/);
– через мобільний додаток Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua);
– через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);
– до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації;
– особисто до сервісних центрів Пенсійного фонду України;
– надіслати засобами поштового зв’язку на адресу Головного управління.
Головне управління
Пенсійного фонду України
у Львівській області
Пенсійного фонду України
у Львівській області
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