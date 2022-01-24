СПОСОБИ подання ветеранами війни заяв та документів для призначення пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твер. палива і скрапл. газу

Головне управління

Пенсійного фонду України

у Львівській області

Для призначення пільг ветерани війни, які перебувають на обліку в Реєстрі осіб, які мають право на пільги, звертаються із заявою про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.Важливо! Заяву та необхідні документи та/або відомості ветеран війни може подати:– через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, авторизувавшись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) (https://portal.pfu.gov.ua);– через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Портал Дія) (https://diia.gov.ua/);– через мобільний додаток Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua);– через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);– до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації;– особисто до сервісних центрів Пенсійного фонду України;– надіслати засобами поштового зв’язку на адресу Головного управління.