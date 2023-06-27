Увага!!! На Золочівщині імунізуватимуть диких тварин проти сказу

Золочівське районне управління

ГУ Держпродспоживслужби

у Львівській області



З 16 вересня 2024 року на території Золочівського району планується проведення пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу.Про це інформує Золочівське районне управління ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області. Враховуючи воєнний стан в Україні, осіння кампанія з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу на території Львівської області буде проводитися методом наземного розподілу принад робочими бригадами, створеними при кожній територіальній громаді.При цьому будуть застосовуватись спеціальні приманки із антирабічною вакциною для диких м’ясоїдних, які безпечні для людей та інших тварин. Приманка має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку із запахом м’ясокісткового борошна.До мешканців Золочівщини звертаємось з проханням із порозумінням віднестись до заходів з вакцинації диких м’ясоїдних тварин, при виявленні принад не руйнувати їх, не брати в руки, щоб залишати привабливими для тварин.