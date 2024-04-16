Новини Золочівщини
11:43, 12 вересня 2024
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Запроваджується посада «Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб»

Запроваджується посада «Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб»
Gazeta
Фото: НУС
Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області» повідомляє про те, що з 1 жовтня 2024 року запроваджується посада «Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб».
Умови та порядок прийняття на роботу передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2023 року № 652 «Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя».
За детальною інформацією звертатися за телефоном +380673401518.
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