Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області» повідомляє про те, що з 1 жовтня 2024 року запроваджується посада «Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб».

Умови та порядок прийняття на роботу передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2023 року № 652 «Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя».

За детальною інформацією звертатися за телефоном +380673401518.