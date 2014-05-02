Урочисте посвячення відновленої Червоної фігури Матері Божої у Сасові









– Сьогодні ми є свідками історичної події у нашому селі. Коли я лиш прийшов на парафію, Червона фігура була значно пошкоджена через природні умови та слабкий фундамент. Приблизно тридцять років тому її намагалися частково відновити, але цього було недостатньо. Коли почали відкопувати фундамент, виявилося, що він був лише 60 сантиметрів глибиною, без бетону і арматури. Завдяки зусиллям будівельників, сьогодні вона має значно стійкішу основу… Для Сасова Червона Фігура є унікальною історичною пам’яткою місцевого значення. Історія говорить нам, що скульптуру поставив господар в знак подяки Богородиці за порятунок його життя. Розповідають, що повертаючись з полювання, він потрапив під громовицю. Блискавка вдарила так, що загинули коні, їздовий. Цей чоловік на бричці лишився живий. Один – з усього ескорту, що був з ним на полюванні. І в знак подяки він поставив цю Фігуру. Ми бачимо наскільки вона вишукана, що до її спорудження доклались митці. У її оздобу вкладено дуже багато ручної праці.– Ми сьогодні молилися, щоб Бог благословив наші домівки та землю. Щоб благословив полеурожаєм, щоб у наших домівках ніколи не було голоду. Це місце благословення, і ми маємо бути вдячними всім, хто не пошкодував часу і коштів для відновлення фігури. Наш обов'язок – допомагати військовим та будувати майбутнє тут, у нашій громаді.– Ця фігура є оберегом Сасова, і ми вже неодноразово бачили свідчення її захисту. Особливо під час повномасштабної війни, коли Матір Божа відвертала загрози від нашого села. Дякуємо Богородиці за її покров та захист. Дякую від нашої громади ініціаторам відновлення Фігури та тим, хто фінансував і виконував роботи.– Я щиро вдячний кожному, хто вніс свою частку у відновлення нашої Червоної фігури.Це спільна праця всіх небайдужих – підприємців, мешканців села та благодійників. Завдяки вашій підтримці ми змогли зберегти цю історичну пам'ятку для наступних поколінь.Внаслідок того, що над селом пролітають російські ракети, часто чутно вибухи за селом, Фігура зазнала ще більших руйнувань, повипадала цегла (до речі, жителі села шукали цеглини тих часів по всій Золочівській громаді), сама скульптура похилилась і була реальна загроза того, що в якийсь момент вона може рухнути. Для громади було дуже важливо її зберегти, адже Фігура не лише нагадує нам про історію, але й символізує нашу спільну віру та надію на краще майбутнє.