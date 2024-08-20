Новини Золочівщини
Золочівська громада на колінах зустріла полеглого Героя Василя Кудерявця
9 вересня 2024 року, на площі Незалежності золочівська громада на колінах зустріла полеглого Героя Василя Антоновича КУДЕРЯВЦЯ, 1970 р. н.
У мирному житті Василь Кудерявець був свідомим громадянином, долучався до громадських ініціатив.
1 березня 2022 року став на захист Української Держави. Ніс службу у найгарячіших місцях на лінії фронту.
Начальник групи радіоелектронної боротьби штабу військової частини А 7076, капітан Василь Кудерявець загинув 3 вересня 2024 року під час виконання бойового
Щиро співчуваємо родині, побратимам, всім друзям і близьким і віримо, що відтепер Василь захищатиме вас і нашу громаду з небес.
Нехай Господь допоможе вам пережити це страшне горе.
Вічна пам'ять та слава Герою!
Панахида – 9 вересня 2024 р., о 20.00 год. у каплиці при церкві с. Підгородне.
У вівторок, 10 вересня 2024 року, о 12.00 год. – похорон з села Підгороднє до церкви села Єлиховичі. Поховання – на цвинтарі села Єлиховичі.
У мирному житті Василь Кудерявець був свідомим громадянином, долучався до громадських ініціатив.
1 березня 2022 року став на захист Української Держави. Ніс службу у найгарячіших місцях на лінії фронту.
Начальник групи радіоелектронної боротьби штабу військової частини А 7076, капітан Василь Кудерявець загинув 3 вересня 2024 року під час виконання бойового
Щиро співчуваємо родині, побратимам, всім друзям і близьким і віримо, що відтепер Василь захищатиме вас і нашу громаду з небес.
Нехай Господь допоможе вам пережити це страшне горе.
Вічна пам'ять та слава Герою!
Панахида – 9 вересня 2024 р., о 20.00 год. у каплиці при церкві с. Підгородне.
У вівторок, 10 вересня 2024 року, о 12.00 год. – похорон з села Підгороднє до церкви села Єлиховичі. Поховання – на цвинтарі села Єлиховичі.
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