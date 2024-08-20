Новини Золочівщини
16:44, 09 вересня 2024
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Золочівська громада на колінах зустріла полеглого Героя Василя Кудерявця

Золочівська громада на колінах зустріла полеглого Героя Василя Кудерявця
Gazeta
Фото: НУС
9 вересня 2024 року, на площі Незалежності золочівська громада на колінах зустріла полеглого Героя Василя Антоновича КУДЕРЯВЦЯ, 1970 р. н.
У мирному житті Василь Кудерявець був свідомим громадянином, долучався до громадських ініціатив.
1 березня 2022 року став на захист Української Держави. Ніс службу у найгарячіших місцях на лінії фронту.
Начальник групи радіоелектронної боротьби штабу військової частини А 7076, капітан Василь Кудерявець загинув 3 вересня 2024 року під час виконання бойового
Щиро співчуваємо родині, побратимам, всім друзям і близьким і віримо, що відтепер Василь захищатиме вас і нашу громаду з небес.
Золочівська громада на колінах зустріла полеглого Героя Василя Кудерявця

Золочівська громада на колінах зустріла полеглого Героя Василя Кудерявця

Нехай Господь допоможе вам пережити це страшне горе.
Вічна пам'ять та слава Герою!
Панахида – 9 вересня 2024 р., о 20.00 год. у каплиці при церкві с. Підгородне.
У вівторок, 10 вересня 2024 року, о 12.00 год. – похорон з села Підгороднє до церкви села Єлиховичі. Поховання – на цвинтарі села Єлиховичі.
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