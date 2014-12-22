Новини Золочівщини
08:33, 04 вересня 2024
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Замість квітів – допомога захисникам

Замість квітів – допомога захисникам
Gazeta
Фото: НУС
1 вересня в Україні стартував новий навчальний рік. Вже третій рік українські діти навчаються в умовах повномасштабного вторгнення. Багато учнів перебувають на дистанційному навчанні, адже ходити до школи у деяких регіонах дуже небезпечно. Уроки переривають постійні повітряні тривоги, а подекуди – вибухи. Проте хлопці та дівчата продовжують здобувати знання.
Замість квітів – допомога захисникам
Замість квітів – допомога захисникам
Замість квітів – допомога захисникам
Замість квітів – допомога захисникам

У понеділок у всіх навчальних закладах Золочівської громади пролунав перший дзвінок.
Багато батьків, які зараз захищають нашу країну, вчергове не змогли бути присутніми на святі своїх дітей. Однак декому все ж вдалося відвести своїх школярів на перший урок.
Цьогоріч у більшості шкіл нашої громади було прийнято рішення відмовитись від квітів учителям задля підтримки захисників. Відтак, вдалось зібрати: Новосілківський ЗЗСО І-ІІ ст. Золочівської міської ради Львівської області передав для потреб війська 5640 гривень; учні та педагоги Золочівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 3 передали для потреб війська 13 898 гривень; педагог Оксана Тарасівна Пелех та учні 3 класу Зозулівської школи передали для потреб війська 2500 гривень; Золочівський ЗЗСО № 1 передали від учнівського та педагогічного колективу 40 000 гривень на придбання автомобіля для 64 батальйону 103 бригади Сил територіальної оборони України.
Діти зробили внесок, який має справжню силу – допомога нашій армії.
Дякуємо усім за підтримку Збройних Сил України. Разом – до Перемоги!
Анна БУКОВСЬКА
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