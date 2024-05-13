Новини Золочівщини
16:47, 07 вересня 2024
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Віктор Дідух із Золочівщини став чемпіоном Паралімпіади-2024 у настільному тенісі

Віктор Дідух із Золочівщини став чемпіоном Паралімпіади-2024 у настільному тенісі
Gazeta
Фото: НУС
Для України — це 70-та медаль у Парижі.
Українець Віктор Дідух із Золочівщини виграв золоту медаль Паралімпійських ігор-2024 у Парижі. У фіналі змагань з настільного тенісу він переміг китайця Шуай Жао у класі MS8.
Паралімпіада-2024 — третя у кар'єрі Дідуха. До цього тенісист вигравав командне «золото» у Ріо-2016, а також срібні медалі у одиночному та чоловічому парному турнірах у Токіо. У Парижі він уже взяв «бронзу» в міксті настільного тенісу разом з Іриною Шинкарьовою у класі XD17.
У фінал Віктор пройшов після перемоги над французом Томом Буве, шведом Емілем Андерсоном, а у півфіналі українець обіграв представника Тайланду Пісіта Вангпхонпханасірі.
У заключному матчі за медаль суперником Дідуха став китаєць Жао, який у півфіналі вибив іншого українця, Максима Ніколенка. Настільні тенісисти обмінялися перемогами у сетах, у третій партії українець вийшов уперед. За рахунку 9:8 на користь Віктора, Шуай зумів взяти три поспіль очки й перевести гру у п'ятий сет, але там з рахунком 11:9 переміг Дідух, завдяки чому став чемпіоном Паралімпійських ігор-2024.
Віктор Дідух із Золочівщини став чемпіоном Паралімпіади-2024 у настільному тенісі

37-річний Віктор Дідух – український настільний тенісист, в одиночному розряді грає в класі MS8. Представник Львівщини.
Паралімпійський чемпіон Ріо-2016 у чоловічій команді (з Максимом Ніколенком та Михайлом Поповим). У Токіо 2021 року здобував «срібло» одиночного і командного турнірів.
Дворазовий чемпіон світу (2014, 2022) в одиночних турнірах. У 2023 році — чемпіон Європи в одиночному і парному розрядах.
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