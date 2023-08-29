Новини Золочівщини
День пам’яті захисників України
Сьогодні, 29 серпня, відзначається День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.
Цей день встановлено указом Президента України від 23 серпня 2019 року № 621 для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за Батьківщину.
Відзначення Дня пам’яті захисників України саме 29 серпня обрано не випадково, бо саме в цей день у 2014 році, під час російсько-української війни та Іловайської операції відбувся потужний прорив української групи військ з російського оточення, де проявився масовий героїзм добровольців і військових та загинула найбільша кількість українських воїнів.
Кожен герой назавжди в історії України. Кожен, хто бився, хто загинув. Нікого не забудемо, за всіх помстимося. Слава Україні та всім, хто віддав життя за свободу!
Цей день встановлено указом Президента України від 23 серпня 2019 року № 621 для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за Батьківщину.
Відзначення Дня пам’яті захисників України саме 29 серпня обрано не випадково, бо саме в цей день у 2014 році, під час російсько-української війни та Іловайської операції відбувся потужний прорив української групи військ з російського оточення, де проявився масовий героїзм добровольців і військових та загинула найбільша кількість українських воїнів.
Кожен герой назавжди в історії України. Кожен, хто бився, хто загинув. Нікого не забудемо, за всіх помстимося. Слава Україні та всім, хто віддав життя за свободу!
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