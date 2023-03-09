Новини Золочівщини
06:19, 05 вересня 2024
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День жалоби за загиблими внаслідок ракетного обстрілу Львова

День жалоби за загиблими внаслідок ракетного обстрілу Львова
Gazeta
Фото: НУС
5 вересня у Золочівській громаді оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного обстрілу Львова.
Під час ранкового ракетного удару рф по Львову загинули семеро мирних жителів. Золочівська громада схиляє голови у скорботі разом із родинами та всією львівською громадою.
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