Новини Золочівщини
День жалоби за загиблими внаслідок ракетного обстрілу Львова
5 вересня у Золочівській громаді оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного обстрілу Львова.
Під час ранкового ракетного удару рф по Львову загинули семеро мирних жителів. Золочівська громада схиляє голови у скорботі разом із родинами та всією львівською громадою.
Під час ранкового ракетного удару рф по Львову загинули семеро мирних жителів. Золочівська громада схиляє голови у скорботі разом із родинами та всією львівською громадою.
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