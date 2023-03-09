День жалоби за загиблими внаслідок ракетного обстрілу Львова

5 вересня у Золочівській громаді оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного обстрілу Львова.

Під час ранкового ракетного удару рф по Львову загинули семеро мирних жителів. Золочівська громада схиляє голови у скорботі разом із родинами та всією львівською громадою.