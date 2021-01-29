Новини Золочівщини
Щирі вітання з ювілеєм для Йосипа Барабаша
Сьогодні свій ювілей святкує Йосип Барабаш.
Коханого чоловіка, люблячого татуся і дорогого зятя вітають дружина Ірина, донечка Мар'яна, сини Тарас і Юрій, теща Зеновія.
За ці роки Ти досягнув багато, став опорою для своєї родини. Дякуємо Тобі за твою мудрість, підтримку та турботу. Нехай попереду Тебе чекають нові успіхи, міцне здоров'я та безмежне щастя. Мирного неба Тобі та Божого благословення.
Тобі сьогодні, рідний – 50!
Із вдячністю ми хочемо вітати
Тебе за мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати,
За приклад чоловіка й сім'янина
І за могутні руки золоті.
Нехай Господь пошле Тобі благословення,
Здоров'я й сил дарують всі Святі!
Коханого чоловіка, люблячого татуся і дорогого зятя вітають дружина Ірина, донечка Мар'яна, сини Тарас і Юрій, теща Зеновія.
За ці роки Ти досягнув багато, став опорою для своєї родини. Дякуємо Тобі за твою мудрість, підтримку та турботу. Нехай попереду Тебе чекають нові успіхи, міцне здоров'я та безмежне щастя. Мирного неба Тобі та Божого благословення.
Тобі сьогодні, рідний – 50!
Із вдячністю ми хочемо вітати
Тебе за мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати,
За приклад чоловіка й сім'янина
І за могутні руки золоті.
Нехай Господь пошле Тобі благословення,
Здоров'я й сил дарують всі Святі!
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