Нове призначення комунальної аптеки

– Таке рішення прийнято на черговому засіданні виконавчого комітету. Частину цих приміщень буде задіяно для надання допомоги у безкоштовному зубопротезуванні та лікуванні військовослужбовців, ветеранів війни, дітей та інших соціально незахищених верств населення. Це стало можливим завдяки проєкту, затвердженому Міністерством охорони здоров’я України та Національною службою здоров’я України «Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України», – повідомив Ігор Гриньків.Наразі у вказаних приміщеннях відбуваються ремонтні роботи. Інша частина приміщень колишньої аптеки також буде використана для надання послуг ветеранам війни та військовим.