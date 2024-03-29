У Золочеві створять сквер українсько-німецької дружби – «Шьонінген сквер»

– Ми розглянули звернення німецького партнерського товариства Partnerschafts Verein Solotschiw – Schöningen e.V. і одноголосно прийняли рішення в знак поваги до наших німецьких партнерів з міста Шьонінген, а також до усього німецького народу, котрі підтримують Україну у цій нерівній боротьбі з ворогом,–– Громада м. Шьонінген є нашим надійним партнером впродовж майже 30 років. У наших містах створені однойменні партнерські товариства, які дуже продуктивно працюють. Жителі м. Шьонінген Вольфганг Гофман та Петер Фос є почесними громадянами нашої Золочівської громади. В час активної фази війни, з лютого 2022 року, наші німецькі партнери дуже активно роблять залежне від них задля зміцнення нашої оборони та втілення Перемоги над ворогом. Пригадую, як вже 25 лютого 2022 року міський голова Шьонінгена Мальте Шнайдер організував спільну онлайнзустріч наших двох міст, а ввечері цього ж дня громада Шьонінгена зібралась біля підсвіченої кольорами українського прапора ратуші в знак солідарності з українським народом. З часу повномасштабного вторгнення наші друзі побували у Золочеві із гуманітарними місіями вже 25 разів. А це і допомога нашим військовим, і внутрішньо переміщеним особам та тим жителям громади, що опинились у складних життєвих обставинах, і підтримка Золочівської лікарні та галузі освіти… Внесок цих людей є неоціненним, то ж принагідно дякую поіменно представникам товариства Partnerschafts Verein Solotschiw – Schöningen e.V. Петру Фосу, Вольфгангу Гофману, Зіггі Шьонвальду, Бйорну Шрайбру, Герхарду Вінтеру, Яну Фріке, Маріті Солтисяк та всім, хто так сердечно і щиро допомагає. І беззаперечна подяка – члену Правління Товариства «Золочів–Шьонінген: партнери» Романові Припіну, який присвячує весь свій час налагодженню комунікації між нашими громадами, між нашими товариствами.Створення маленького громадського простору «Шьонінген сквер» має більш символічне значення. Коштом німецької сторони у сквері буде встановлено Шьонінгенську водяну діву – скульптуру жінки, яка несе воду на коромислах. Над розміром скульптури та іншими деталями працюють архітектори з двох міст – Шьонінгена та Золочева. Додам трохи історії. Бронзову скульптуру жінки встановлено на головній площі міста Шьонінген у 1938 році як нагадування про час, коли у місті текла найжорсткіша вода у всій Німеччині і про тяжку жіночу працю. У 1888 році у місті було прокладено водопровід, однак у воді з-під крана було настільки багато карбонату кальцію, що її не можна було використовувати для прання чи приготування їжі. Для прання використовували дощову воду, а для приготування їжі жінки носили воду із колодязів, пізніше воду привозили у бочках і продавали відрами. Сьогодні, дивлячись на скульптуру цієї сильної вольової жінки з відрами, мимоволі думки повертають до постаті української жінки, яка, як каже народна мудрість, у всі часи тримає три кути в хаті, а в цей гіркий час війни підтримує ще й четвертий, поки чоловік боронить державу. Сильні українські жінки сьогодні нарівні з чоловіками захищають Україну, навчають, виховують дітей, займаються бізнесом, ведуть громадську діяльність... Створення скверу українсько-німецької дружби стане ще однією цеглинкою у підвалинах нашого партнерства та знаком пошанування жінки, жінки-Матері, жінки-Берегині, жінки-Мироносиці.