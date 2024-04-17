Новини Золочівщини
07:25, 03 серпня 2024
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Щирі вітання з днем народження Наталії Григорівні Бліщ

Щирі вітання з днем народження Наталії Григорівні Бліщ
Gazeta
Фото: НУС
Вітаємо з Днем народження чарівну жінку та світлу людину, вчительку англійської мови та неперевершеного педагога, кохану дружину, єдину і найкращу матір Наталію Григорівну Бліщ.
Хай життя простеляє перед Вами стежки миру, спокою та гармонії. Міцного здоров'я і щастя, Світла та мирного неба – і хай все складається якнайкраще!
З любов'ю та обіймами – Ваша сім'я
Щирі вітання з днем народження Наталії Григорівні Бліщ


Сади стояли в білому наливі.
Іскрив зеніт, як вольтова дуга.
А ми були безсмертні, бо щасливі.
За нами пам'ять руки простяга.
                                  (Ліна Костенко)
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