Новини Золочівщини
Щирі вітання з днем народження Наталії Григорівні Бліщ
Вітаємо з Днем народження чарівну жінку та світлу людину, вчительку англійської мови та неперевершеного педагога, кохану дружину, єдину і найкращу матір Наталію Григорівну Бліщ.
Хай життя простеляє перед Вами стежки миру, спокою та гармонії. Міцного здоров'я і щастя, Світла та мирного неба – і хай все складається якнайкраще!
Сади стояли в білому наливі.
Іскрив зеніт, як вольтова дуга.
А ми були безсмертні, бо щасливі.
За нами пам'ять руки простяга.
(Ліна Костенко)
Хай життя простеляє перед Вами стежки миру, спокою та гармонії. Міцного здоров'я і щастя, Світла та мирного неба – і хай все складається якнайкраще!
З любов'ю та обіймами – Ваша сім'я
Сади стояли в білому наливі.
Іскрив зеніт, як вольтова дуга.
А ми були безсмертні, бо щасливі.
За нами пам'ять руки простяга.
(Ліна Костенко)
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)