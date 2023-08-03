Новини Золочівщини
08:03, 01 серпня 2024
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На Білій Горі відбудеться архієрейська літургія за участю Владики Володимира Груци та літературно-мистецьке дійство

На Білій Горі відбудеться архієрейська літургія за участю Владики Володимира Груци та літературно-мистецьке дійство
Gazeta
Фото: НУС
4 серпня 2024 року, о 12.00 год., поблизу села Підлисся на Білій Горі відбудеться архієрейська літургія за участю Владики Володимира Груци та літературно-мистецьке дійство «Світло Маркіяна з вірою у перемогу».
Автобуси для перевезення учасників літургії будуть відправлятися об 11.10 год. біля Золочівського ЗЗСО №2 (вул. Січових Стрільців).
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