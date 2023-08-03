4 серпня 2024 року, о 12.00 год., поблизу села Підлисся на Білій Горі відбудеться архієрейська літургія за участю Владики Володимира Груци та літературно-мистецьке дійство «Світло Маркіяна з вірою у перемогу».

Автобуси для перевезення учасників літургії будуть відправлятися об 11.10 год. біля Золочівського ЗЗСО №2 (вул. Січових Стрільців).