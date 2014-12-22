20 червня 2024 року у Золочівському районі 15 жінок отримали нагороду «Мати-героїня».

Все у нашому житті пов’язано з жінкою ніжною та дбайливою, мудрою та невтомною, берегинею сімейного вогнища. Вона народжує та виховує дітей, даруючи їм материнську любов і ласку. Для жінки бути мамою – це найпочесніший із титулів. Сторицею зростає честь отримувати звання «Матері-героїні». Неодмінною умовою для присвоєння такого почесного звання є вагомий особистий внесок матері у виховання дітей всім’ї, створення умов для здобуття ними освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих, духовних і моральних якостей.

«Кожне життя – це індивідуальна історія, це надії, мрії, сподівання, важка праця для реалізації цих планів і це – надзвичайне благо, яке дароване нам Богом і матір’ю. Сьогодні ми розуміємо всю крихкість і всю несталість людського життя, бо війна нагадує нам про це щодень, забираючи кращих з кращих. Бути матір’ю – це, направду, дуже велика відповідальність. Немає важливішої професії, немає достойнішої місії, немає сильнішого і кращого заняття, як бути матір’ю. Бути матір’ю – це значить віддати частинку себе, подарувати тій дитині, яку ти народила, найкраще що в тебе є: теплоту, любов, ласку. А бути матір’ю героїнею – це означає віддати все, що в тебе є.