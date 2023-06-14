



Золочівське районне управління ГУ

Держпродспоживслужби у Львівській області

За 5 місяців поточного року у Львівській області відмічається напружена санітарно-епідемічна ситуація щодо захворюваності на ботулізм. Станом на 01.06.2024 р. розслідувано 24 випадки захворювання на ботулізм, під час яких постраждало 27 осіб, із них 1 летальний. За аналогічний період 2023 р. було розслідувано 24 випадки, під час яких постраждало 29 осіб, серед яких летальних випадків не було. Особливе занепокоєння викликає збільшення кількості захворювань, які пов’язані із вживанням рибної продукції, зокрема промислового виробництва. З початку року серед усіх випадків ботулізму 9 пов'язані із рибною продукцією, у тому числі 5 – ймовірно пов’язані із вживанням рибної продукції промислового виробництва.Ботулізм – небезпечне токсико-інфекційне захворювання, що протікає з ураженням нервової системи, що викликається паличкою ботулізму.Захворювання виникає в результаті попадання в організм продуктів харчування, води або аерозолів, заражених ботулотоксином – речовиною, яка виробляє паличка ботулізму. Інфекція потрапляє в організм через слизові оболонки дихальних шляхів, шлунково-кишковий тракт, пошкоджену шкіру та легені. Ботулізм може проявлятися у вигляді одиничних отруєнь або у вигляді отруєнь цілих груп людей. В даний час найчастіше зустрічаються випадки захворювання, пов'язані з вживанням солоної риби (таранки) та консервів домашнього приготування. Без використання сучасних методів лікування ботулізму, летальний результат становить до 30-60 %. Смерть настає внаслідок паралічу дихальної мускулатури і дихальної недостатності. Імунітет після перенесеного захворювання не розвивається, тобто людина може захворіти повторно.Збудник ботулізму дуже поширений в природі і тривалий час може бути присутнім у ґрунті. Джерелами збудника інфекції є теплокровні тварини (найчастіше сільськогосподарські тварини), деякі прісноводні риби, ракоподібні, а також сама людина, з екскрементами якої паличка ботулізму виділяється в навколишнє середовище. Спори здатні тривалий час зберігатися в ґрунті, воді або мулі. Потрапивши з грунту або води на харчові продукти, наприклад овочі, зерно, м'ясо, збудник в умовах відсутності кисню починає активно розмножуватися. Найчастіше розмноження відбувається в консервованих продуктах (так як відсутній кисень), при цьому виділяється токсин (ботулотоксин), що є сильною отрутою й не руйнується шлунковим соком. Ботулотоксин в звичайних умовах навколишнього середовища зберігається до одного року, а в консервованих продуктах – протягом декількох років. Він стійкий у кислому середовищі, витримує великі концентрації кухонної солі й не руйнується в присутності спецій.Токсин, потрапляючи в організм, надходить у кров і розноситься по всіх відділах, порушуючи при цьому роботу нервових клітин, що відповідають за передачу імпульсів до м'язів. При ботулізмі уражаються практично всі черепні м'язи: м'язи очей, гортані, глотки, дихальні м'язи. Смерть, як правило, настає в результаті гострої дихальної недостатності або від раптової зупинки серця.Інкубаційний період ботулізму становить від кількох годин до п'яти днів. Клінічна картина захворювання складається з трьох складових: гастроінтестинального, загальнотоксичного і паралітичної синдромів. Спочатку з'являються гастроінтестинальні ознаки: нудота і блювання, біль у животі, метеоризм, запори або рідкий стілець. Потім підключаються м'язова слабкість, сухість у роті, розлади зору. Хвора людина скаржиться на «туман» перед очима, двоїння в очах. Зіниці хворого розширені, він погано розрізняє навколишні предмети, може спостерігатися косоокість, опущення верхніх повік. Слабкість міжреберних м'язів виражається поверхневим, ледь помітним диханням. При важких ураженнях нервової системи виникає бульбарний синдром, при цьому людина втрачає здатність володіти своєю мовою, погіршується мова, пацієнт не може жувати і ковтати навіть рідку їжу (з-за паралічів м'язів глотки і гортані). Можливе підвищення температури до 40 °C.Людина з підозрою на ботулізм підлягає терміновій госпіталізації.У цілях профілактики, перед вживанням консервів домашнього приготування, необхідно прогрівати розкриті банки при 100° протягом півгодини (в киплячій воді) – це призведе до руйнування ботулотоксину. Особливо це стосується консервованих грибів, так як повністю відмити їх від найдрібніших частинок ґрунту, в яких, можливо, містяться спори ботулізму, практично не можливо. Продукти, що не підлягають термообробці, але також представляють собою сприятливе місце для розвитку токсину (солона і копчена риба, ковбаса), повинні зберігатися при температурі не більше 8-10°. Не можна вживати в їжу консерви (м'ясні і овочеві), куплені в магазинах, якщо кришка банки хоч трохи надута. Такі надуті банки («бомбажні») підлягають утилізації. Заборонена реалізація консервації виготовленої в домашніх умовах.