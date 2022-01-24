Взаємодія Управління соціального захисту населення Золочівської РДА з внутрішньо переміщеними особами!

Пам’ятка для УСЗНів / ЦНАПів з надання інформації під час взаємодії з внутрішньо переміщеними особами

Під час взаємодії з ВПО, зокрема також і у випадках надання відмови у призначенні / продовженні виплати допомоги на проживання ВПО, УСЗНам / ЦНАПам, виконавчим органам сільської, селищної, міської ради доцільно повідомляти про інші можливі варіанти державної підтримки, а також надавати інформаційні матеріали, зокрема у форматі онлайн. Працівник УСЗН/ЦНАП, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради повідомляє ВПО наступне: 1) якщо ВПО є працездатною, не зареєстрована як ФОП чи в центрі зайнятості, то їй варто стати на облік у Центрі зайнятості, як така, що шукає роботу, або щоб отримати статус безробітного. Унаслідок отримання статусу безробітного, ВПО: — матиме право на отримання допомоги по безробіттю в розмірі від 1500 до 7100 грн тривалістю до 90 календарних днів (для осіб передпенсійного віку – до 360 календарних днів) під час дії воєнного стану; — отримає допомогу від кар’єрного радника в пошуці роботи та працевлаштуванні; — матиме право на отримання консультаційних, інформаційних та профорієнтаційних послуг з метою перенавчання; 2) якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї ВПО менший за рівень забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї (3588,20 грн – для дітей віком до 6 років (140% відповідного прожиткового мінімуму); 4 474,4 грн – для дітей віком від 6 до 18 років (140% відповідного прожиткового мінімуму); 1 665,4 грн – для працездатних осіб (55% відповідного прожиткового мінімуму); 2361,00 грн – для осіб, які втратили працездатність (100% відповідного прожиткового мінімуму)), то сім’я ВПО має право отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; 3) ВПО має право на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг: для підтвердження фактичного проживання в будинку чи квартирі достатньо надати довідку ВПО. При цьому не вимагається, щоб ВПО була зареєстрована (задекларована) у відповідному житловому приміщенні чи укладення нею та надання договору найму (оренди) щодо такого житла. Розмір субсидії залежить від вартості житлово-комунальних послуг та рівня доходів сім'ї; — мешканці тимчасово окупованих територій чи зони активних бойових дій, яким на період дії воєнного стану було продовжено виплати на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 215 «Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану», у тому числі пільги і житлові субсидії, нарахування та виплата яких припинилася з червня 2024 року, а також пільги на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 214 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період воєнного стану», та які перемістилися й зареєструвалися як ВПО, для проведення перерахунку таких виплат і пільг повинні подати відповідну заяву до органів ПФУ; — мешканці тимчасово окупованих територій чи зони активних бойових дій, яким на період дії воєнного стану продовжено виплату державної соціальної допомоги на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 214 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період воєнного стану», та які перемістилися й зареєструвалися як ВПО, для проведення перерахунку таких виплат повинні подати відповідну заяву до органів соціального захисту населення; 4) у разі перебування у складних життєвих обставинах ВПО має право на отримання соціальних послуг, зокрема догляд вдома, денний догляд, підтримане проживання, соціальну адаптацію, консультування, натуральну допомогу тощо. Про соціальні допомоги і виплати можна, зокрема, дізнатися на сайті Дії або соціальної громади.