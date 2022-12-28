Аудити безпеки та доступності

На виконання Плану заходів з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період 2023-2025 року у Золочівській міській територіальній громаді були проведені гендерний аудит доступності спортивного майданчика на вул. Тернопільській та гендерний аудит безпеки дитячого майданчика на вул. Поштова.

автобуси за маршрутами по селам громади. Спортивний майданчик є частково доступним для маломобільних груп населення. Є архітектурні бар’єри доступу до майданчика для людей з інвалідністю, для мам з візочками і з дітьми. Огороджений зі всіх сторін, межує з 2-х сторін з тротуарами, які мають зовнішнє освітлення. Також є освітлення безпосередньо на майданчику. На майданчику є урни для сміття. Також за межами майданчика є лавки зі спинками та урни для сміття. Подано інформацію щодо правил користування спортивним обладнанням. Однак, відкритими спортивними майданчики завжди менше користуються дівчата і жінки через наявні стереотипи щодо їх зовнішнього виду. Відсутність супутньої інфраструктури (переодягалки, вбиральні) додають викликів у користуванні спортивними майданчиками дівчатами, жінками, пенсіонерами.

Також більшість спортивного обладнання розраховане на чоловіків. Відсутнє спортивне обладнання для людей з інвалідністю. Звіти про проведені аудити буде заслухано на засіданні виконавчого комітету. Також за результатами звіту буде надано рекомендації Золочівській міській раді щодо підвищення рівня безпеки дитячого майданчика та рівня доступності спортивного майданчика, які сподіваюсь, будуть враховані у подальшій роботі.



Леся ГОРГОТА

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– Гендерний аудит доступності – інструмент, який дає змогу виявити архітектурні, інфраструктурні, інформаційні й комунікаційні бар’єри, що обмежують доступ до послуг маломобільних груп населення. До маломобільних груп віднесені особи з інвалідністю, особи з тимчасовими порушеннями здоров’я, вагітні жінки, особи старшого (похилого віку), особи з дитячими колясками. Доступність – це вільне і безпечне пересування, користування послугою незалежно від віку, статі, без будь – яких перешкод, нарівні з іншими, з гідністю та максимально можливим рівнем незалежності від сторонніх осіб,– Хочу коротко зупинитись на висновку по спортивному майданчику, що на вулиці Тернопільській. Майданчик знаходиться на відстані до 500–700 м до автостанції, звідки вирушаютьПроект «Реагування жіночих організацій на безпекові виклики та адвокація локалізації НПД 1325», який реалізує коаліція громадських організацій:ГО «Ґендерний креативний простір», Відкрите Суспільство, Центр медіації та діалогу, ТМЖК «Відродження нації» Центр підтримки громадських ініціатив «Чайка», ГО «Всеукраїнська Демократична дія».У рамках проєкту «Жінки України: залучені, спроможні, незламні», що впроваджується організацією Пакт за підтримки Уряду Канади.