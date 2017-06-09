Новини Золочівщини
Міжнародний день захисту дітей
Надзвичайно насичено, активно, цікаво, весело, пізнавально пройшов Міжнародний день захисту дітей у Золочівській міській бібліотеці для дітей, який був організований спільно з Золочівським центром позашкільної освіти, екоосвітянами НПП «Північне Поділля», майстринею Г. В. Курило.
1 червня у всьому світі відзначають Міжнародний день захисту дітей. На жаль, День захисту дітей цьогоріч в Україні проходить в умовах повномасштабної війни. Сотні тисяч дітей були змушені тимчасово виїхати з країни, десятки тисяч перечікують повітряні тривоги в укриттях, тисячі живуть в зоні бойових дій. Війна торкнулася життя кожного маленького українця. Тому в це свято дорослим особливо важливо підтримати дітей і показати, що ми завжди поруч.
В цей день для малечі провели цікаві майстер-класи, забавлянки в інтерактивній кімнаті, рухливі ігри на природі, екоквести та багато іншого.
Діткам показали пізнавальні відео, де розказали про головну мету цього свята, розказали про проблеми і труднощі дітей у всьому світі, наголосили на важливості захисту їхніх прав.
Драмгурток показав театралізовану сценку «Поліанна», головна ідея якої полягає в тому, що в житті завжди є привід для радості, навіть у найскрутнішу хвилину можна знайти для себе розраду, головне – мати для цього бажання. Полліанна доводить, що життя – прекрасне, а бути щасливим – просто. Не зважаючи на те, що дівчинка втратила сім'ю, вона сильна духом, не здається перед труднощами та радіє життю.
Колектив Золочівської міської бібліотеки для дітей щиро дякує керівнику Золочівського центру позашкільної освіти О. А. Петришин, керівнику народного вокального ансамблю «Древа» Олі Чепелюк, керівнику драмгуртка Уляні Буртняк, усім викладачам та юним гуртківцям, екоосвітянам НПП «Північне Поділля» Тетяні Тишко та Христині Грицай, майстрині Г. В. Курило за спільну співпрацю.
1 червня у всьому світі відзначають Міжнародний день захисту дітей. На жаль, День захисту дітей цьогоріч в Україні проходить в умовах повномасштабної війни. Сотні тисяч дітей були змушені тимчасово виїхати з країни, десятки тисяч перечікують повітряні тривоги в укриттях, тисячі живуть в зоні бойових дій. Війна торкнулася життя кожного маленького українця. Тому в це свято дорослим особливо важливо підтримати дітей і показати, що ми завжди поруч.
В цей день для малечі провели цікаві майстер-класи, забавлянки в інтерактивній кімнаті, рухливі ігри на природі, екоквести та багато іншого.
Діткам показали пізнавальні відео, де розказали про головну мету цього свята, розказали про проблеми і труднощі дітей у всьому світі, наголосили на важливості захисту їхніх прав.
Драмгурток показав театралізовану сценку «Поліанна», головна ідея якої полягає в тому, що в житті завжди є привід для радості, навіть у найскрутнішу хвилину можна знайти для себе розраду, головне – мати для цього бажання. Полліанна доводить, що життя – прекрасне, а бути щасливим – просто. Не зважаючи на те, що дівчинка втратила сім'ю, вона сильна духом, не здається перед труднощами та радіє життю.
Колектив Золочівської міської бібліотеки для дітей щиро дякує керівнику Золочівського центру позашкільної освіти О. А. Петришин, керівнику народного вокального ансамблю «Древа» Олі Чепелюк, керівнику драмгуртка Уляні Буртняк, усім викладачам та юним гуртківцям, екоосвітянам НПП «Північне Поділля» Тетяні Тишко та Христині Грицай, майстрині Г. В. Курило за спільну співпрацю.
Анна БУКОВСЬКА
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