Міжнародний день захисту дітей





Анна БУКОВСЬКА

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В цей день для малечі провели цікаві майстер-класи, забавлянки в інтерактивній кімнаті, рухливі ігри на природі, екоквести та багато іншого.Діткам показали пізнавальні відео, де розказали про головну мету цього свята, розказали про проблеми і труднощі дітей у всьому світі, наголосили на важливості захисту їхніх прав.Драмгурток показав театралізовану сценку «Поліанна», головна ідея якої полягає в тому, що в житті завжди є привід для радості, навіть у найскрутнішу хвилину можна знайти для себе розраду, головне – мати для цього бажання. Полліанна доводить, що життя – прекрасне, а бути щасливим – просто. Не зважаючи на те, що дівчинка втратила сім'ю, вона сильна духом, не здається перед труднощами та радіє життю.Колектив Золочівської міської бібліотеки для дітей щиро дякує керівнику Золочівського центру позашкільної освіти О. А. Петришин, керівнику народного вокального ансамблю «Древа» Олі Чепелюк, керівнику драмгуртка Уляні Буртняк, усім викладачам та юним гуртківцям, екоосвітянам НПП «Північне Поділля» Тетяні Тишко та Христині Грицай, майстрині Г. В. Курило за спільну співпрацю.