ВИКЛИКИ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ



Розмовляла

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

– В основному (за винятком кількох особливо тривожних днів) навчання в нас відбувалось очно. Нам вдалося власними силами обладнати укриття в цокольному поверсі, що зробило можливим очне навчання.– У нас, як і в кожній школі, є учні, які разом із батьками виїхали через військовий стан за межі України. Ці учні за заявою батьків були переведені на екстернатну форму навчання. Таких учнів у нас 16. Близько 60% з цієї кількості планують повернутись в Україну після Перемоги. Решта, імовірно, продовжить навчання за кордоном. Зрозуміло, що в цілому по Україні це суттєво зменшило загальну кількість учнів. І, очевидно, що при наборі на навчання в новому навчальному році, ми будемо мати зменшення на всіх рівнях освіти.– За нашими підрахунками, ми очікуємо на незначне зменшення кількості учнів у ліцейних групах, але в межах, необхідних для розрахунку субвенції. Також сподіваємося, що збережемо кількість класів. 19 травня ми розпочинаємо набір учнів на навчання в ліцеї. У цей день плануємо провести «День відкритих дверей», де презентуватимемо наш навчальний заклад, розкажемо про наші традиції, досягнення, атмосферу, плани тощо. Запрошуємо всіх охочих!– В Україні з 2016 року триває масштабна освітня реформа, одним із пунктів якої є виокремлення старшої школи з 2027 року. Планується, що всі заклади освіти в Україні мають бути поділені на групи:• початкова школа – з першого по четвертий класи;• середня школа – з п’ятого по дев’ятий класи;• профільні ліцеї – з 10 по 12 класи.Також можливий формат шкіл широкого профілю, які надаватимуть освітні послуги одразу на кількох рівнях (І-ІІ, ІІ-ІІІ чи І-ІІІ), тобто як зараз.Після дев’ятого класу підліток зможе, як і нині, обрати – піти в коледж/технікум для отримання вже професійної освіти або ж вступити до старшої школи (академічного ліцею), яка теж буде профільною.– Перш за все, слід сказати, що подібна система діє у США, Канаді, а також у країнах Західної Європи. У деяких з них термін навчання складає не 12, а 13-14 років. У цих країнах діють спільні стандарти щодо середньої освіти. Так, було визначено, що загальна тривалість навчання у школі має тривати 12 і більше років, а профільна підготовка до вищої освіти у старших класах – не менше трьох років. Приміром, 12-річне навчання діє у Швеції, Греції, Ірландії та Португалії. А от в Австрії, Бельгії, Данії, Іспанії, Італії та низці інших країн допускається також 13-річне навчання. Найдовше діти перебувають у школах в Люксембурзі, Нідерландах та Ісландії – там вчитися доводиться цілих 14 років.Типове ядро стандарту середньої освіти в країнах ЄС складається з семи предметних галузей. Зокрема, це мови (рідна мова та література, іноземні мови), математика, технологія, природничі дисципліни (біологія, фізика, астрономія, хімія, екологія), суспільствознавчі дисципліни (історія, суспільствознавство, громадянознавство), мистецькі дисципліни, фізична культура і спорт. Тобто для всіх середніх шкіл обов’язковим є вивчення рідної мови і літератури, іноземної мови, історії, громадянознавства, фізкультури та гігієни.Реформа в Україні передбачає, що у профільних академічних ліцеях учні теж, згідно з планом, зможуть обирати бажані предмети і робити на них акцент під час навчання. Наприклад, більше уроків фізики й математики чи хімії і біології, вивчення іноземних мов тощо.Є кілька варіантів, як це відбуватиметься (остаточний ще не обрали):• вивчення обов’язкових предметів, плюс учень додатково вибирає бажані;• навчання у профільному класі з поглибленим вивченням бажаних предметів.Тобто додатковий рік теоретично має дати час, аби школярі могли поглиблено вчити бажані предмети без шкоди для обов’язкових (українська мова, історія).Тобто трирічна старша школа – академічного або професійного спрямування – мала б стати перехідним етапом між загальною середньою освітою та здобуттям професії. Учні мали б отримувати в ліцеях академічні та/або професійні компетентності, заглиблюючись в обрану галузь, щоб потім продовжити навчання в цьому напрямку чи вийти на ринок праці, здобувши професію.– В ухваленому 15 липня 2021 року Законі йдеться про те, що ліцеї можуть засновувати всі органи місцевого самоврядування, навіть сільські ради – у випадку, якщо виконуються визначені в цьому ж Законі вимоги: безпечне, інклюзивне та цифрове середовище, профільна освіта з можливістю вибору предметів, підвезення учнів та вчителів за потреби, забезпечення доступом до інтернету та створення безпечних умов харчування.Наша громада теж напрацювала «дорожню карту» реалізації реформи старшої школи, що передбачає створення на території громади трьох академічних ліцеїв: на базі Золочівського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1, Золочівського ЗЗСО № 2 та нашого Золочівського ліцею, між якими будуть поділені профілі навчання. Звичайно, це ще не остаточне рішення. Але маємо надію, що в майбутньому ми станемо академічним ліцеєм – прагнемо до цього і працюємо в цьому напрямку. Принаймні у нас є всі передумови для найбільш сприятливого і легкого переходу: у нас уже зараз навчаються учні лише 8-11 класів, кадровий склад ліцею – це 20 педагогічних працівників (15 основних педагогічних працівників), з них: 8 – вищої кваліфікаційної категорії, 3 – мають звання «вчитель-методист», 3 – звання «старший учитель», 1 – заслужений учитель України; наші вчителі мають досвід роботи саме із старшою віковою категорією дітей, ми практикуємо спарені уроки, наші навчальні плани передбачають поглиблене вивчення окремих предметів, 10-11 класи вже є профільними. Крім того, за рахунок батьківської плати за додаткові освітні послуги наші навчальні плани доповнюються додатковими годинами для вивчення профільних предметів.Час спливає швидко і варто готуватись до змін. Сподіваємось, що на краще.