Чергові перемоги юних каратистів

30 квітня у Львові відбувся чемпіонат області з карате кіокушинкай, у якому брали участь близько 300 учасників. Золочів представив у чемпіонаті двадцять один учасник, з яких переможцями стали п’ятеро юних спортсменів, друге місце зайняли семеро, і третє – четверо каратистів. Назар Солтівський, Віктор Красносельський, Олена Скрипець, Остап Салабай, Дем’ян Щур вибороли І місця. Крістіан Бідний, Артем Калушка, Давид Стояновський, Олександр Кожушана, Жасмін Юрасова, Давид Козак, Володимир Золотов посіли ІІ місця. Максим Хлопецький, Владислав Процик, Вікторія Кіндрат та Юліана Урядко – ІІІ місце.

Сенсей Володимир Красносельський та його учні висловлюють щиру подяку міському голові Золочева Ігорю Гриньківу та відділу з питань освіти, молоді і спорту Золочівської міської ради за надання автобуса для поїздки на змагання.