Новини Золочівщини
12:34, 05 тра 2023
81
0

Чергові перемоги юних каратистів

Чергові перемоги юних каратистів
Gazeta
Фото: НУС
30 квітня у Львові відбувся чемпіонат області з карате кіокушинкай, у якому брали участь близько 300 учасників. Золочів представив у чемпіонаті двадцять один учасник, з яких переможцями стали п’ятеро юних спортсменів, друге місце зайняли семеро, і третє – четверо каратистів. Назар Солтівський, Віктор Красносельський, Олена Скрипець, Остап Салабай, Дем’ян Щур вибороли І місця. Крістіан Бідний, Артем Калушка, Давид Стояновський, Олександр Кожушана, Жасмін Юрасова, Давид Козак, Володимир Золотов посіли ІІ місця. Максим Хлопецький, Владислав Процик, Вікторія Кіндрат та Юліана Урядко – ІІІ місце.
Сенсей Володимир Красносельський та його учні висловлюють щиру подяку міському голові Золочева Ігорю Гриньківу та відділу з питань освіти, молоді і спорту Золочівської міської ради за надання автобуса для поїздки на змагання.
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
11 нагород привезли юні золочів'яни з чемпіонату Львівської області з кіок ...
11 нагород привезли юні золочів'яни з чемпіонату Львівської області з кіок ...
04.11.22, Новини Золочівщини
У Золочеві відбулась ярмарка спорту
У Золочеві відбулась ярмарка спорту
15.09.17, Новини Золочівщини
Перемоги дзюдоїстів
Перемоги дзюдоїстів
05.12.14, Спорт
Перші перемоги олімпійського тижня
Перші перемоги олімпійського тижня
23.06.14, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.