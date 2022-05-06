У Золочеві відкрили сучасний інтерактивний простір для дітей

Леся ГОРГОТА

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– Сьогодні бібліотека забезпечує доступ до інформації на різних носіях, є платформою для інтерактивного навчання та творчості. Тішуся, що у складний період часу нашої країни, ми маємо можливість створювати цікаві простори для розвитку та цікавого дозвілля наших дітей, бо саме вони є нашим майбутнім і саме від них залежить, якою буде наша країна. Тому нам важливо зараз вкладати в розвиток культури, а результатом нашої роботи буде сильна культурна нація, –– Благодійний фонд «СОС Дитячі містечка України» облаштував у Львівській області вісім інтерактивних просторів. Це сьомий простір, який ми відкриваємо. Кожен простір – індивідуальний. Кожна громада відчуває своїх дітей і знає, чого хочуть діти в громаді. Ми стараємось підтримати кожну громаду. Проте все ж таки є одна риса, яка об’єднує вас всіх. Це – чарівні наші діти. Вони всюди усміхнені, всюди щасливі. І ми тішимось з того, що можемо дарувати такі яскраві моменти. Дуже сподіваюсь, що ця кімната завжди буде сповнена дитячих посмішок, –Під час урочистого заходу з нагоди відкриття виступив народний аматорський вокальний ансамбль «Древо» Золочівського Палацу культури (керівник Ольга Чепелюк). Учні ЗЗСО № 2 Настя Головацька, Яна Оленка, Софія Грабовська декламували вірші. Діти також мали можливість спробувати себе у розмальовуванні каміння на майстеркласі від Галини Курило (м. Очаків) та малюванні на магнітних дошках.Золочівська міська бібліотека ім. І. Франка є центром дозвілля Золочівської громади, в якому, крім популяризації книги, проводяться різноманітні культурно-просвітницькі, пізнавальні, розважальні заходи (майстеркласи, флешмоби, квести, інтелектуальні ігри, вікторини, літературно-мистецькі проєкти, благодійні ярмарки та акції та для збору коштів на потреби ЗСУ, а також виготовлення дитячих малюнків, листівок та оберегів для наших захисників) та допомагає інтеграції дітей, що приїхали із місць охоплених бойовими діями, у Золочівську громаду.У межах ініціативи «СОС Дитячі містечка України» у співпраці з департаментом з питань культури, національностей та релігій облаштували вже 8 інтерактивних просторів у бібліотеках Львівщини – Яворова, Старого Самбора, Борислава, Пустомит, Дрогобича, Золочева, Східниці та Новояворівська.