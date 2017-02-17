У Золочеві відкрили меморіальну дошку авторові державного гімну Ізраїлю Нафталі Герцу Імберу

Леся ГОРГОТА

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«Символічно, що ми відкрили дошку у тиждень, коли Ізраїль святкує 75-річчя дня Незалежності. Це було два дні тому, і мільйони людей у всьому світі співали гімн на слова Нафталі Герца Імбера, уродженця міста Золочева. Це символічне місце для відкриття дошки на території Золочівського замку. Бо тут є меморіальна таблиця, яка інформує, що тут, на території замку, було вбито понад 600 євреїв у час фашистської окупації, у роки Голокосту. Галичина є важлива для євреїв. Тут народилися, жили, вчилися багато єврейських діячів», –«Маємо багато гарних роковин цього року. 75 річниця з дня проголошення незалежності держави Ізраїль. Цьогоріч виповнюється 600 років з дня заснування нашого міста Золочева. Сьогодні ми відкриваємо меморіальну дошку авторові державного гімну Ізраїлю Нафталі Герцу Імберу, котрий прославив єврейський народ, котрий прославив Золочів. Золочів’яни цінують нашу спільну історію та пишаються видатними золочів’янами українського, єврейського, польського походження. Ми всі маємо пам’ятати наше минуле заради майбутнього», –Золочів називали Єрусалимом в Галичині. Тут була велика громада, яка залишила пласт єврейської культури. До 1939 року у Золочеві проживали понад 9 тисяч євреїв. Вони становили більшу половину довоєнного населення міста. Після німецької окупації вижили одиниці, менше сотні. Представником цієї громади був Нафталі Герц Імбер. Його вірш «Наша надія» спершу був популярною народною піснею на давню італійську музику. А з проголошення незалежності Держави Ізраїль (1948 рік) стала гімном країни.«Га-Тіква» Нафталі Герца Імбера отримала офіційний статус державного гімну Ізраїлю у 2004 році.«Ще не втрачена надія нашаНадія — дитя двох тисяч літ:Бути вільним народом в землі нашійЗемлі Сіону і Єрусалиму», – звучать рядки знаменитого твору.Нафталі Герц Імбер помер у 53-річному віці в 1909 році у Нью-Йорку. У 1953 році його прах перевезли в Ізраїль і поховали в Єрусалимі.«Мені чомусь завжди здавалося, що Нафталі писав свій вірш дивлячись у бік пагорбів, що височіють за селами Єлиховичі та Зозулі. Саме там, через 40 років по його смерті, були масові розстріли золочівських євреїв. До речі, під мурами замку, в тій колективній єврейській «могилі» ймовірно лежить і мій родич Петро Роговський, українець, якого нацисти взяли за єврея й застрелили прямо на вулиці. Він саме вів лікаря-єврея до своєї жінки, що саме народила доньку й потребувала невідкладної допомоги,