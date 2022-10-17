Новини Золочівщини
Поліцейські провели тренінги «Безпека громади»
У Золочеві на площі Вічевій правоохоронці провели навчання для школярів, щоб підвищити рівень обізнаності про безпечну поведінку в екстремальних ситуаціях. Захід «Безпека громади» відбувся у рамках проєкту Консультативної Місії Європейського Союзу (КМЄС) з реформування сектору цивільної безпеки в Україні за участю співробітників Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області та Управління патрульної поліції Львівської області, а також волонтерів.
Розпочав захід Ігор Підлужний, начальник Золочівського РВП полковник поліції:
– Безпека громади розпочинається з нашої молоді, з наших дітей, які мають розуміти і знати як себе поводити у громадських місцях, при переході дороги. Сьогодні працівники патрульної поліції покажуть, розкажуть як це робити безпечно.
Учасників заходу привітала Ханнелора Вальєр, голова регіонального представництва КМЄС у Львові:
– Вітаю вас на цьому безпековому освітньому заході. Зауважу, що Європейська місія працює з правоохоронними органами, з урядовими структурами для того, щоб допомогти у напрямку європейської інтеграції. Золочівська громада і, зокрема, місто Золочів – дуже приємне і гостинне місто. Завжди нас дуже гарно приймає і громада, і відділ поліції. Начальник відділу поліції дуже активно долучається до всіх безпекових заходів. Я вас вітаю і заохочую брати участь в усіх сьогоднішніх заходах.
У кількох різних локаціях поліцейські проводили інтерактивні ігри з відпрацювання Правил дорожнього руху, в яких було змодельовано різноманітні ситуації, коли учасники могли побувати у ролях і пішохода, і водія, і велосипедиста. Найактивніші отримали рюкзаки із світлоповертальними елементами, а кожен, хто брав участь, отримав світловідбивальні стрічки, лінійки на руку, наліпки чи свистки.
Разом із співробітниками громадської організації «САВ» проведено тренінги з надання першої домедичної допомоги, під час яких людей навчали, як надавати допомогу при кровотечі, як зробити штучне дихання або реанімувати людину до приїзду «швидкої допомоги».
Школярі мали змогу посидіти у службовому автомобілі, приміряти екіпірування поліцейських, сфотографуватися з правоохоронцями.
В умовах війни такі знання вкрай необхідні для кожної людини.
Розпочав захід Ігор Підлужний, начальник Золочівського РВП полковник поліції:
– Безпека громади розпочинається з нашої молоді, з наших дітей, які мають розуміти і знати як себе поводити у громадських місцях, при переході дороги. Сьогодні працівники патрульної поліції покажуть, розкажуть як це робити безпечно.
Учасників заходу привітала Ханнелора Вальєр, голова регіонального представництва КМЄС у Львові:
– Вітаю вас на цьому безпековому освітньому заході. Зауважу, що Європейська місія працює з правоохоронними органами, з урядовими структурами для того, щоб допомогти у напрямку європейської інтеграції. Золочівська громада і, зокрема, місто Золочів – дуже приємне і гостинне місто. Завжди нас дуже гарно приймає і громада, і відділ поліції. Начальник відділу поліції дуже активно долучається до всіх безпекових заходів. Я вас вітаю і заохочую брати участь в усіх сьогоднішніх заходах.
У кількох різних локаціях поліцейські проводили інтерактивні ігри з відпрацювання Правил дорожнього руху, в яких було змодельовано різноманітні ситуації, коли учасники могли побувати у ролях і пішохода, і водія, і велосипедиста. Найактивніші отримали рюкзаки із світлоповертальними елементами, а кожен, хто брав участь, отримав світловідбивальні стрічки, лінійки на руку, наліпки чи свистки.
Разом із співробітниками громадської організації «САВ» проведено тренінги з надання першої домедичної допомоги, під час яких людей навчали, як надавати допомогу при кровотечі, як зробити штучне дихання або реанімувати людину до приїзду «швидкої допомоги».
Школярі мали змогу посидіти у службовому автомобілі, приміряти екіпірування поліцейських, сфотографуватися з правоохоронцями.
В умовах війни такі знання вкрай необхідні для кожної людини.
Ірина ДОМАРЕЦЬКА
Фото автора
Фото автора
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