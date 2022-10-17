Новини Золочівщини
08:23, 26 квітня 2023
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Поліцейські провели тренінги «Безпека громади»

Поліцейські провели тренінги «Безпека громади»
Gazeta
Фото: НУС
У Золочеві на площі Вічевій правоохоронці провели навчання для школярів, щоб підвищити рівень обізнаності про безпечну поведінку в екстремальних ситуаціях. Захід «Безпека громади» відбувся у рамках проєкту Консультативної Місії Європейського Союзу (КМЄС) з реформування сектору цивільної безпеки в Україні за участю співробітників Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області та Управління патрульної поліції Львівської області, а також волонтерів.
Поліцейські провели тренінги «Безпека громади»
Поліцейські провели тренінги «Безпека громади»

Розпочав захід Ігор Підлужний, начальник Золочівського РВП полковник поліції:
– Безпека громади розпочинається з нашої молоді, з наших дітей, які мають розуміти і знати як себе поводити у громадських місцях, при переході дороги. Сьогодні працівники патрульної поліції покажуть, розкажуть як це робити безпечно.
Поліцейські провели тренінги «Безпека громади»
Поліцейські провели тренінги «Безпека громади»
Поліцейські провели тренінги «Безпека громади»

Учасників заходу привітала Ханнелора Вальєр, голова регіонального представництва КМЄС у Львові:
– Вітаю вас на цьому безпековому освітньому заході. Зауважу, що Європейська місія працює з правоохоронними органами, з урядовими структурами для того, щоб допомогти у напрямку європейської інтеграції. Золочівська громада і, зокрема, місто Золочів – дуже приємне і гостинне місто. Завжди нас дуже гарно приймає і громада, і відділ поліції. Начальник відділу поліції дуже активно долучається до всіх безпекових заходів. Я вас вітаю і заохочую брати участь в усіх сьогоднішніх заходах.
У кількох різних локаціях поліцейські проводили інтерактивні ігри з відпрацювання Правил дорожнього руху, в яких було змодельовано різноманітні ситуації, коли учасники могли побувати у ролях і пішохода, і водія, і велосипедиста. Найактивніші отримали рюкзаки із світлоповертальними елементами, а кожен, хто брав участь, отримав світловідбивальні стрічки, лінійки на руку, наліпки чи свистки.
Разом із співробітниками громадської організації «САВ» проведено тренінги з надання першої домедичної допомоги, під час яких людей навчали, як надавати допомогу при кровотечі, як зробити штучне дихання або реанімувати людину до приїзду «швидкої допомоги».
Школярі мали змогу посидіти у службовому автомобілі, приміряти екіпірування поліцейських, сфотографуватися з правоохоронцями.
В умовах війни такі знання вкрай необхідні для кожної людини.


Ірина ДОМАРЕЦЬКА
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