Поліцейські провели тренінги «Безпека громади»

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

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– Безпека громади розпочинається з нашої молоді, з наших дітей, які мають розуміти і знати як себе поводити у громадських місцях, при переході дороги. Сьогодні працівники патрульної поліції покажуть, розкажуть як це робити безпечно.– Вітаю вас на цьому безпековому освітньому заході. Зауважу, що Європейська місія працює з правоохоронними органами, з урядовими структурами для того, щоб допомогти у напрямку європейської інтеграції. Золочівська громада і, зокрема, місто Золочів – дуже приємне і гостинне місто. Завжди нас дуже гарно приймає і громада, і відділ поліції. Начальник відділу поліції дуже активно долучається до всіх безпекових заходів. Я вас вітаю і заохочую брати участь в усіх сьогоднішніх заходах.У кількох різних локаціях поліцейські проводили інтерактивні ігри з відпрацювання Правил дорожнього руху, в яких було змодельовано різноманітні ситуації, коли учасники могли побувати у ролях і пішохода, і водія, і велосипедиста. Найактивніші отримали рюкзаки із світлоповертальними елементами, а кожен, хто брав участь, отримав світловідбивальні стрічки, лінійки на руку, наліпки чи свистки.Разом із співробітниками громадської організації «САВ» проведено тренінги з надання першої домедичної допомоги, під час яких людей навчали, як надавати допомогу при кровотечі, як зробити штучне дихання або реанімувати людину до приїзду «швидкої допомоги».Школярі мали змогу посидіти у службовому автомобілі, приміряти екіпірування поліцейських, сфотографуватися з правоохоронцями.В умовах війни такі знання вкрай необхідні для кожної людини.