Новини Золочівщини
11:33, 27 квітня 2023
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«Гаряча лінія» Львівської області: як додзвонитись

«Гаряча лінія» Львівської області: як додзвонитись
Gazeta
Фото: НУС
Жителі Львівщини продовжують телефонувати на номер «Гарячої лінії» 112.

Тільки від початку повномасштабного вторгнення надійшло майже 127 тисяч звернень, а упродовж І кварталу цього року – 29 975 звернень.

Найбільше люди звертались з питань у таких галузях як, комунальне господарство, соціальний захист, допомога ВПО, транспорт та багато звернень, що пов’язані із воєнним станом, перетином кордону тощо.

У який спосіб можна звернутись на «Гарячу лінію⁉

❇за номером телефону 112;

❇ за номером 032-259-60-31, якщо ви на території Львівщини або за її межами;

✳чат-боти у:

* Telegram – https://t.me/lodahotline_bot

* Viber – https://chats.viber.com/lodahotline_bot

Зберігайте та бережіть себе!
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