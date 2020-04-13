«Гаряча лінія» Львівської області: як додзвонитись

Жителі Львівщини продовжують телефонувати на номер «Гарячої лінії» 112.



Тільки від початку повномасштабного вторгнення надійшло майже 127 тисяч звернень, а упродовж І кварталу цього року – 29 975 звернень.



Найбільше люди звертались з питань у таких галузях як, комунальне господарство, соціальний захист, допомога ВПО, транспорт та багато звернень, що пов’язані із воєнним станом, перетином кордону тощо.



У який спосіб можна звернутись на «Гарячу лінію⁉



❇за номером телефону 112;



❇ за номером 032-259-60-31, якщо ви на території Львівщини або за її межами;



✳чат-боти у:



* Telegram – https://t.me/lodahotline_bot



* Viber – https://chats.viber.com/lodahotline_bot



Зберігайте та бережіть себе!

