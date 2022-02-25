Новини Золочівщини
08:47, 27 березня 2023
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Завітайте на програму "Інформаційна війна, яка триває століттями"

Завітайте на програму
Gazeta
Фото: НУС
Втомились від війни і немає миру в душі? може турбує депресія і безнадійність? Чому не втручається Бог і що він хоче сказати особисто мені? Завітайте на програму
"Інформаційна війна,
яка триває століттями".
Завітайте на програму "Інформаційна війна, яка триває століттями"
Постараємось разом відповідати на ці важливі запитання
для нашого життя. Чекаємо вас щоденно окрім вівторка
з 1 по 9 квітня о 19 год. за адресою: м. Золочів, вул. Чорновола, 1.
Палац культури (малий зал).
Вхід вільний.
Будемо раді Вам.
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