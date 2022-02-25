Новини Золочівщини
Завітайте на програму "Інформаційна війна, яка триває століттями"
Втомились від війни і немає миру в душі? може турбує депресія і безнадійність? Чому не втручається Бог і що він хоче сказати особисто мені? Завітайте на програму
"Інформаційна війна,
яка триває століттями".
"Інформаційна війна,
яка триває століттями".
Постараємось разом відповідати на ці важливі запитання
для нашого життя. Чекаємо вас щоденно окрім вівторка
з 1 по 9 квітня о 19 год. за адресою: м. Золочів, вул. Чорновола, 1.
Палац культури (малий зал).
Вхід вільний.
Будемо раді Вам.
для нашого життя. Чекаємо вас щоденно окрім вівторка
з 1 по 9 квітня о 19 год. за адресою: м. Золочів, вул. Чорновола, 1.
Палац культури (малий зал).
Вхід вільний.
Будемо раді Вам.
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