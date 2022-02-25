Втомились від війни і немає миру в душі? може турбує депресія і безнадійність? Чому не втручається Бог і що він хоче сказати особисто мені? Завітайте на програму

"Інформаційна війна,

яка триває століттями".



Постараємось разом відповідати на ці важливі запитання

для нашого життя. Чекаємо вас щоденно окрім вівторка

з 1 по 9 квітня о 19 год. за адресою: м. Золочів, вул. Чорновола, 1.

Палац культури (малий зал).

Вхід вільний.

Будемо раді Вам.