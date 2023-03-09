Новини Золочівщини
11:52, 09 березня 2023
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У Золочеві хвилиною пам'яті вшанували Тараса Григоровича Шевченка

У Золочеві хвилиною пам'яті вшанували Тараса Григоровича Шевченка
Gazeta
Фото: НУС
У цей траурний для Золочівської громади день у Золочеві хвилиною пам'яті вшанували українського поета, художника, громадського діяча Тараса Григоровича Шевченка.

У заході взяли участь представники районної і міської влади, громадськість, воїни, педагоги та учні.

Присутні поклали вінки та квіти до пам’ятника Великому Кобзарю.

Нагадаємо, сьогодні, 9 березня 2023 року, внаслідок ракетного удару у Золочівській громаді загинуло п'ятеро людей.
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