У Золочеві хвилиною пам'яті вшанували Тараса Григоровича Шевченка

У цей траурний для Золочівської громади день у Золочеві хвилиною пам'яті вшанували українського поета, художника, громадського діяча Тараса Григоровича Шевченка.

У заході взяли участь представники районної і міської влади, громадськість, воїни, педагоги та учні.

Присутні поклали вінки та квіти до пам’ятника Великому Кобзарю.

Нагадаємо, сьогодні, 9 березня 2023 року, внаслідок ракетного удару у Золочівській громаді загинуло п'ятеро людей.