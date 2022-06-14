У Золочівській громаді планують збудувати завод із виробництва мінеральних вод

Як розповіли представники компанії, попри воєнні дії, в планах – розширення виробництва та інвестування у новий завод. Спорудити його планують на території Золочівської громади.

Леся ГОРГОТА

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На цей час вже завершено підготовчі документальні процедури щодо зведення заводу. Будівництво розпочнуть уже цієї весни. Спорудження першого пускового комплексу завершать навесні 2024 року. Загалом завод складатиметься з чотирьох пускових комплексів. Площа першого – 14 тис. м2, очікувана потужність – 230 млн. пляшок на рік.«На першому пусковому комплексі працюватиме 80 людей. А всього на виробництві буде залучено до 300 працівників. Ми підрахували, що вийдемо на цифру близько 110 млн. грн. на рік податків в межах нового проєкту. І це тільки по першій черзі з чотирьох», –Реалізацію проєкту супроводжує відділ залучення інвестицій департаменту економічної політики Львівської ОВА. Проєкт мобільний, його реалізовуватимуть відповідно до воєнної ситуації та викликів. Під час зустрічі сторони проговорили деталі проєкту, зокрема екологічну та інфраструктурну складову.«Ми завжди готові сприяти залученню інвестицій в область, будівництву нових підприємств, які створюватимуть робочі місця. Зараз це по-особливому важливо для економіки області та держави загалом», –– З нашого боку є повне сприяння. На цей час виникає питання по дорозі Сасів–Кругів. Загальна протяжність 16,3 км. Це дорога загального користування місцевого значення і є на балансі Департаменту дорожнього господарства Львівської обласної військової адміністрації. Сподіваюсь, що спільно з Львівською обласною військовою адміністрацією ми це питання вирішимо. Також у наших планах збудувати під’їзну дорогу до підприємства. За кошти інвестора вже розроблено документацію. Сьогодні дуже важливо підтримувати українського виробника та створювати нові робочі місця. Я дякую за підтримку голові обласної військової адміністрації Максимові Козицькому та відділу залучення інвестицій Департаменту економічної політики Львівської ОВА.Компанія «Карпатські мінеральні води» розпочала свою діяльність на ринку мінеральних вод у 1996 році з першим розливом мінеральної природної столової води ТМ «Карпатська Джерельна», і в червні 2002 року була реорганізована в завод з виробництва мінеральної води і безалкогольних напоїв «Карпатські мінеральні води». У 2002 році компанія розпочала виробництво солодких газованих напої в ТМ «Фруктова Джерельна» і ТМ «Соковинка», а в 2016 – енергетичного напою ТМ «Dragon».Сьогодні група компаній «Карпатські мінеральні води» є потужним гравцем українського ринку природних мінеральних вод і безалкогольних напоїв. Компанія зайняла і надійно утримує одну з провідних позицій завдяки сучасній та високотехнологічній стратегії ведення бізнесу.Мінеральну воду «Карпатська Джерельна» видобувають з двох артезіанських свердловин на глибині 90 метрів із природного джерела без будь-якого контакту з людиною. Виробництво розташоване безпосередньо біля джерела, і вода зі свердловин надходить на лінії розливу через трубопровід. У процесі розливу вода проходить фільтрацію тільки від механічних домішок і зберігає всі корисні природні мікроелементи. Хімічний склад підземних вод належить до гідрокарбонатно-кальцієвого із мінералізацією 0,3-0,8 г/літр.Одним із основоположних принципів компанії «Карпатські мінеральні води» є всебічний контроль якості продукції на всіх етапах виробництва. Можливість створювати продукцію світового рівня підтверджує впроваджена та сертифікована на підприємстві система управління безпечністю харчових продуктів відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 22000.