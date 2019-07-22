Гартуємо духовний фронт: Військовослужбовці Навчального центру відвідали виставку видатного митця Володимира Слєпченка

Довідково: «ДЗВОНИ ПАМ‘ЯТІ» - таку символічну назву має персональна ювілейна виставка живопису Народного художника України, академіка, визначного майстра пензля світового рівня Володимира Слєпченка. Художник Володимир Слєпченко працює у творчому напрямі романтичного символізму. Він винайшов свою авторську техніку і унікальний власний стиль «Артлайн»( мистецтво лінії ).

Михайло ПРОКАЗЮК

Фото автора



Нещодавно, гвардійці відвідали персональну, ювілейну виставку «Дзвони пам’яті», яка об’єднала в собі ряд авторських тематичних циклів. Сам генезис картин сягає періоду відновлення Української держави, в кожній роботі відображено саме ідентифікацію митця, як українця та патріота.Під час заходу військовослужбовці ознайомилися з роботами Володимира і як зауважила офіцер з організації дозвілля – Марина Павлік: «Під час перегляду експозиції зловила себе на думці, що саме своєю повагою до історичної пам’яті ми відрізняємось від своїх найзапекліших ворогів – росіян. Ми знаємо хто ми є. В нас є своя висока культура. І саме заради цього ми відстоюємо нашу ідентичність. Таке високе мистецтво, яке представлено надає сил та величезний творчий заряд. Найбільше мене захопили мене картини із серії «Обличчя війни», де в кожному полотні відображається вся сила духу українських воїнів».Також поруч з воїнами Нацгвардії, насолодилися цими витворами і бійці Збройних сил України, представники влади Золочівщини, освітяни та духовенство.«Я не сильний у мистецтві, але у ваших картинах я побачив – надію.» зауважив під час виступу військовий капелан Юрій Галабуда.