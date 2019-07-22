Новини Золочівщини
08:57, 04 березня 2023
80
0

Гартуємо духовний фронт: Військовослужбовці Навчального центру відвідали виставку видатного митця Володимира Слєпченка

Гартуємо духовний фронт: Військовослужбовці Навчального центру відвідали виставку видатного митця Володимира Слєпченка
Gazeta
Фото: НУС
Гартуємо духовний фронт: Військовослужбовці Навчального центру відвідали виставку видатного митця Володимира Слєпченка

Нещодавно, гвардійці відвідали персональну, ювілейну виставку «Дзвони пам’яті», яка об’єднала в собі ряд авторських тематичних циклів. Сам генезис картин сягає періоду відновлення Української держави, в кожній роботі відображено саме ідентифікацію митця, як українця та патріота.
Гартуємо духовний фронт: Військовослужбовці Навчального центру відвідали виставку видатного митця Володимира Слєпченка

Під час заходу військовослужбовці ознайомилися з роботами Володимира і як зауважила офіцер з організації дозвілля – Марина Павлік: «Під час перегляду експозиції зловила себе на думці, що саме своєю повагою до історичної пам’яті ми відрізняємось від своїх найзапекліших ворогів – росіян. Ми знаємо хто ми є. В нас є своя висока культура. І саме заради цього ми відстоюємо нашу ідентичність. Таке високе мистецтво, яке представлено надає сил та величезний творчий заряд. Найбільше мене захопили мене картини із серії «Обличчя війни», де в кожному полотні відображається вся сила духу українських воїнів».
Гартуємо духовний фронт: Військовослужбовці Навчального центру відвідали виставку видатного митця Володимира Слєпченка

Також поруч з воїнами Нацгвардії, насолодилися цими витворами і бійці Збройних сил України, представники влади Золочівщини, освітяни та духовенство.
Гартуємо духовний фронт: Військовослужбовці Навчального центру відвідали виставку видатного митця Володимира Слєпченка

«Я не сильний у мистецтві, але у ваших картинах я побачив – надію.» зауважив під час виступу військовий капелан Юрій Галабуда.

Довідково: «ДЗВОНИ ПАМ‘ЯТІ» - таку символічну назву має персональна ювілейна виставка живопису Народного художника України, академіка, визначного майстра пензля світового рівня Володимира Слєпченка. Художник Володимир Слєпченко працює у творчому напрямі романтичного символізму. Він винайшов свою авторську техніку і унікальний власний стиль «Артлайн»( мистецтво лінії ).
Михайло ПРОКАЗЮК
Фото автора
 
 
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Тріумфальне повернення
Тріумфальне повернення
22.07.19, Новини Золочівщини
Гвардійці вшанували учасників бойових дій
Гвардійці вшанували учасників бойових дій
24.02.17, Новини Золочівщини
Картини як силуети історії
Картини як силуети історії
09.12.16, Новини Золочівщини, Культура
Мандри художньої виставки Україною
Мандри художньої виставки Україною
22.08.14, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.