Новини Золочівщини
15:25, 20 лютого 2023
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Вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

Вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Gazeta
Фото: НУС
20 лютого Золочівська громада вшанувала пам’ять Героїв Небесної сотні. Цей День відзначається щороку 20 лютого згідно з указом Президента України від 11 лютого 2015 року «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні».
Вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

Саме в ці дні під час Революції гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. Із 18 по 20 лютого 2014 р. на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого від поранень померло ще понад 20 протестувальників. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність – до Небесної Сотні. Всі вони своїм подвигом, могутнім духом свободи тримають небо над Україною.
105 Героям Небесної Сотні посмертно надано звання Герой України, а троє іноземців – громадянин Білорусі Михайло Жизневський та громадяни Грузії Зураб Хурція і Давид Кіпіані – посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.
17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.
Леся ГОРГОТА
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