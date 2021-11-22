Вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

Леся ГОРГОТА

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20 лютого Золочівська громада вшанувала пам’ять Героїв Небесної сотні. Цей День відзначається щороку 20 лютого згідно з указом Президента України від 11 лютого 2015 року «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні».Саме в ці дні під час Революції гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. Із 18 по 20 лютого 2014 р. на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого від поранень померло ще понад 20 протестувальників. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність – до Небесної Сотні. Всі вони своїм подвигом, могутнім духом свободи тримають небо над Україною.105 Героям Небесної Сотні посмертно надано звання Герой України, а троє іноземців – громадянин Білорусі Михайло Жизневський та громадяни Грузії Зураб Хурція і Давид Кіпіані – посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.