Шляхи вирішення проблем Гончарівки та Скваряви

– Для мешканців Скваряви найбільш важливим є ремонт дороги, що проходить через село. Це – дорога загального користування місцевого значення Бортків – Скварява. Цю проблему, як головний пріоритет для усіх, ми визначили на загальних зборах ще до війни. Дорога перебуває на балансі Департаменту дорожнього господарства Львівської обласної військової адміністрації. В інтересах жителів обговорив це питання із начальником Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким та його заступником Юрій Бучком. Звичайно, що в час, коли в державі війна, все різко змінюється. Але є спільне розуміння вже дещо задавненої потреби ремонту асфальтобетонного покриття цієї дороги. Якщо глянути вживу на дорожнє покриття, то від асфальтобетону залишилась на окремих ділянках одна назва. По факту – суцільні вибоїни. Треба також відверто говорити про причини руйнування дороги – відсутність водовідведення та, мабуть основна, рух великогабаритного вантажного транспорту агрокомпаній. Дорога найбільше руйнується від перегрузу. Це проблема всеукраїнська. Але якщо на основних державних магістралях держава посилює контроль за порушниками, то в малих громадах на дорогах загального значення місцевого користування ще поки контролю ніякого. Через те періодично виникають стихійні перекриття доріг небайдужими мешканцями. Я їх розумію і часом підтримую. Бо дорогу зруйнувати легко, а відремонтувати коштує великих грошей. Для прикладу, 1 кілометр середнього поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги через село Скварява коштує 7 мільйон гривень. На 1, 6 кілометра, котрі ми плануємо спільно з Департаментом дорожнього господарства поремонтувати в 2023 році, коштуватиме 11 мільйонів 200 тисяч гривень. Не пригадую, щоб представники бізнесу перераховували за попередні роки хоч якісь подібні співрозмірні кошти на ремонт доріг. На відрізку дороги Красне–Золочів через Хильчиці–Почапи–Гончарівку, де минулого року, в тому числі і за кошти міського бюджету, провели ремонт, вже зруйновано окремі частини асфальтобетону важкою технікою. Вважаю, що на дорогах місцевого значення потрібно забезпечити дієвий контроль, посилити відповідальність перевізників. Тоді матимемо добрі дороги. Бо як буде так і надалі, то ніяких коштів не настарчимось на ремонт наших доріг.– Проблеми скрізь свої. Дуже добре, що бібліотеку перемістили у приміщення адмінбудинку, яке опалюється і добре вентильоване. Бібліотекар Марія Плотиця сумлінно дбає про книжковий фонд і залучає читачів не лише до читання книг, а й до літературних заходів. Маємо дбати про поповнення бібліотек якісною українською книгою. Доброзичливою посмішкою зустрічає пацієнтів завідувачка ФАПу Наталія Дмитрів. ФАП теж розташований у приміщенні адмінбудинку. Є чимало питань, які спільно із керівництвом лікарні маємо вирішити. Найбільше проблем в школі. Підземелля, підвальні приміщення, які служать укриттям для педагогів та діток, потрібно вдосконалити. Підлога, вентиляція, стільці чи лави тощо. Покрівля школи давно потребує заміни. Є ряд інших питань чи проблем.– Якщо говорити про заклади освіти в цілому, то я хотів би більше ініціативи від дирекції і самих педагогів. Власне мова йде не про навчальний процес. Тут вони відмінно виконують свою роботу. Найважливіші проблеми у школах нашої громади ми вирішимо коштами бюджету. Але менш значимі речі можна вирішувати спільною ініціативою. Чому педагоги разом із батьківським самоврядуванням із залученням старшокласників не пишуть проекти, в тому числі на конкурси міжнародної технічної допомоги, які сьогодні, в час війни, як ніколи відкриті для нас? На потреби шкіл можна і треба залучати додаткові кошти. Так, ключове – цього потрібно хотіти і потрібно докладати зусиль. Здобути знання як написати проєкт, як правильно оформити заявку, затратити свій час. Але без цього ніяк. Правдива наша ситуація виглядає так. Нам треба кошти на придбання комп’ютерів. Немає коштів – ми їх не купили. Може подумаємо, де їх взяти? А що тут думати? Гроші треба, – тоді будуть комп’ютери. Це нагадало мені старий анекдот про афроамериканця Тома, котрий зголоднів і чекав під деревом, поки впаде кокос. Йому пропонували докласти зусиль, вилізти на дерево і зірвати кокос. Однак, він відповідає: «Працювати треба. А я сиджу і нічого не роблю». Йому кажуть, щоб виліз на дерево, зірвав три кокоси, посадив і мав більше кокосів, щоб з’їсти. А він відповідає: «Працювати треба. А я сиджу і нічого не роблю». Йому кажуть, щоб нарвав кокосів, засадив плантацію, взяв на роботу людей, а він би сидів і нічого не робив. А Том відповідає: «А я і так сиджу і нічого не роблю». Прошу мене зрозуміти правильно. Це не закид освітянам. Це моя дружня порада передусім директорам шкіл, що треба робити, а не чекати. Не обмежуйте себе тим, що немає грошей. Наведу приклад Золочівського ЗЗСО № 2 ім. М. Шашкевича. У співпраці з проєктом USAID «Говерла» дирекція школи вже розпочала переобладнання харчоблоку. В результаті школа отримає плити, пароконвектомати, лінії роздачі страв, холодильники та інше обладнання. Інший приклад. Спільно з Благодійною організацією «Благодійний фонд «Золочів відроджений» рамках проєкту Українсько-данського молодіжного дому придбано сім овочерізок та один холодильник для їдалень закладів освіти Золочівської громади, в яких проживали та харчувались внутрішньо переміщені особи. Після закінчення проєкту обладнання передане на баланс відділу з питань освіти, молоді та спорту Золочівської міської ради з подальшим використанням в освітніх закладах громади.– Перебуваючи у Скваряві, відвідав Храм Святого Великомученика Юрія Побідоносця. Храм вражає своєю неймовірною атмосферою. Передав паламарю храму Зеновію Балацькому два нових вогнегасники, котрі отримали від Національного інституту польської національної спадщини закордоном «Полоніка». Такі вогнегасники ми отримали для всіх дерев’яних храмів громади.Ще однією культовою спорудою є це будівля костелу на в’їзді у село Скварява. Будівля порожня. На жаль, руйнується. Розпочався процес обвалу перекриттів і точно несе загрозу. Дам вказівку закрити і унеможливити туди захід, щоб запобігти нещасним випадкам, оскільки є загроза обвалу. А загалом ми будівлю недіючого костелу інвентаризуємо як безхозне майно і приймемо у комунальну власність як майно громади. Треба добре подумати, що з цією будівлею робити.– Це приклад неефективногого використання майна громади. Добротна хата, площею майже 200 квадратних метрів. Старовинна будівля, з підвальними приміщеннями, гарним плануванням та великою прибудинковою територією, зруйнована, розікрана і незагосподарена, була передана від сільської ради у власність Золочівської громади. Сьогодні є багатодітні родини, котрі потребують житла, є внутрішньо переміщені особи, в яких забрала все війна. Тут не було бойових дій. Через бездіяльність влади у попередні періоди громадське майно знищене. В той же час є люди, котрі не мають даху над головою. Треба подумати як правильно розпорядитись цією будівлею, адже садиба навпроти храму і не може перебувати у такому стані. Подумати разом.– В Гончарівці не менше проблем. Якщо, дорога Красне–Золочів в межах села зремонтована нами спільно з Департаментом дорожнього господарства ЛОВА попереднього року і однією проблемою менше, то питання утримання комунальних доріг нікуди не ділось. Цього року плануємо, якщо буде виконання бюджету, провести капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Грушевського у Гончарівці. Також у планах – завершити утеплення фасаду школи, про що я озвучив педагогам під час короткого перебування у школі. Найближчим часом проведемо зйомку території в центрі села між існуючим храмом, школою, стадіоном та напрацюєм пропозиції по влаштуванню громадського простору, про що наговоримося з жителями села.– Теперішня Гончарівка стала Гончарівкою у радянський період на честь льотчика радянського окупаційного режиму Гончарова. Від найдавніших часів цей населений пункт мав назву Белзець. Село має давню історію, що славиться подвигами українських Героїв. Ще кровоточить рана в односельців від загибелі Героя Олега Квасниці. Я не хотів би аби без врахування думки громади ми прийняли рішення про перейменування села. Радянська окупаційна влада перейменувала багато населених пунктів, створивши міфи про «визволителів». Я думаю, що з поваги до кожного мешканця села, запропоную їм чітко висловити свою думку, що буде основою до прийняття рішення.– Сьогодні я вкотре переконуюсь, що прийняв правильне рішення для громади, коли пропонував депутатам міської ради затвердити Марію Венярську старостою цих сіл. Це дуже відповідальна посада, де потрібно багато зусиль і жертовності. Маю впевненість, що з такими відповідальними людьми як Марія ми здолаємо усі негаразди. Головне, досягти перемоги у боротьбі з російською агресією. І Україна її здобуде неодмінно.