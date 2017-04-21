Новини Золочівщини 11:57, 23 лютого 2023 22 0 Війна в Україні зарядила мене цілеспрямованістю Gazeta Фото: НУС Ми часто говоримо, що 24 лютого 2022 р. – доба, яка триває ось уже рік, змінила все довкола, змінила кожного з нас, нині сущих в Україні. І не лише в Україні. Сьогодні отримали твір Софії Квасниці – учениці американської школи, американки українського походження (чи юної українки, яка проживає у США?) – унікальної громадянки США. Вважаємо цей твір подарунком долі до Міжнародного Дня рідної мови. Ось так війна в далекій, але такій рідній Україні змінила життя, погляди юної Софії, її ставлення до власної культурної ідентичності.

«Моє життя складається з незліченних ключових моментів, які допомогли мені визначити мою власну культурну ідентичність. Розмірковуючи, я глибоко зворушена тим, наскільки я подорослішала, і дещо засмучена деякими моїми дитячими помилками. У дитинстві я регулярно їздила до бабусі й дідуся в Україну. Радісно зустрівши мене, дідусь і бабуся балували смачними етнічними стравами: домашнім борщем, пирогами, варениками. Мені так сподобалися ці смачні страви, що я наполягла, щоб вони були моїм обідом у школі в Сполучених Штатах. Незважаючи на тугу за українською їжею, однокласники зустріли мене огидою та осудливими поглядами.

Збентежена своєю етнічною приналежністю, я швидко закрила термос, щоб приховати гострий запах, і натомість почала нести до школи хот-дог. Щоб приховати, хто я така, я швидко переключилася по телефону з української на англійську. Коли я була із батьками, я цілком звикла до хихикань і зневаги, які інші виявляли до них через їхній акцент і ламану англійську. Я почала бажати життя, яке не було б моїм, і регулярно фантазувала про життя американської дитини, яка живе в американській родині. Приблизно вісім місяців тому, об одинадцятій, я вирішила рано лягти спати. Перш ніж покласти голову на подушку, я перевірила Інстаграм, і цифровий простір заполонили відео з бомбардуванням країни. Збентежена цим, я перевірила заголовки і подумала, що у мене галюцинації, коли я побачила «Україна». Почуття огиди, недовіри та безпорадності охопили мене. Побоюючись за безпеку бабусі та дідуся, спати стало неможливо. Оскільки я перший американський українець у своїй родині, мої батьки спонукали мене берегти та цінувати свою спадщину. Вони наполягали, щоб я займалася українською школою, танцями, церквою. Бажаючи кинути українську школу, я неохоче брала участь і докладала мінімум зусиль. Таке помилкове мислення стримувало мене й не дозволяло прийняти себе справжньою та стати всім тим, ким я могла як американець з унікальною спадщиною. Буквально за день до початку війни вміння говорити, читати, писати українською мовою вважалося принизливим, і я щосили намагалася це приховати. Через початок війни мій мозок спрацював. Раптом усередині мене охопила порожнеча, і я захотіла щось змінити. Війна в Україні зарядила мене цілеспрямованістю і дозволила прийняти себе такою, якою я є. Я почала створювати збори коштів, щоб допомагати та жертвувати людям на батьківщині моїх рідних. Я вперше відчула свій повний потенціал як людини. Я ніколи не думала, що стану членом Спілки Української Молоді Америки. Завдяки цьому я змогла допомогти своїй родині та військовим в Україні. За іронією долі, допомога іншим дозволила мені по-справжньому зрозуміти та прийняти свою особистість. Я вивчила українські пісні, щоб виконувати їх на благодійних акціях, тримала саморобний знак біля Білого дому та, як лідер команди, допомагала прибулим біженцям середніх шкіл, перекладаючи англійську на українську.

Крім того, у майбутньому я зосередилася на поширенні своєї унікальної спадщини як наставник табору. Я сподіваюся кинути виклик менталітету маленьких українських дітей, щоб вони також могли усвідомити, прийняти та полюбити свою унікальну ідентичність. Хоча я продовжую допомагати своїм батькам зміцнювати їх англійську, вони нагадують мені, як важливо ніколи не забувати свою рідну мову. Ця довга подорож допомогла мені навчитися цінувати свою спадщину та культуру. Відчуваючи таку гордість за те, що можу розмовляти цією мовою, я стала таким патріотом країни, яку ніколи не знала, що так сильно люблю. Я сподіваюся, що багато інших визнають і полюблять те, звідки вони походять, і приймуть усе те, ким вони можуть стати, тому що вони унікальні громадяни Сполучених Штатів Америки».

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