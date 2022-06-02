Серед звільнених з полону Героїв – захисник із Золочівщини

Воїн захищав Україну у лавах Нацгвардії, а з травня минулого року не виходив на зв‘язок.



Серед 116 Героїв, яких вчора Україна повернула з poсійського полону, є також захисник з Львівської області.



Про це поінформував начальник Львівської ОВА Максим Козицький.



«Воїн Петро, який захищав Україну у лавах Національної гвардії, не виходив на зв‘язок із 12 травня 2022 року. Вітаємо Героя зі Золочівщини вдома. Дякуємо за віддану службу Батьківщині. Бажаємо швидкого відновлення. Чекаємо на повернення усіх наших захисників», - наголосив очільник області.



Нагадаємо, що вчора, завдяки великому обміну, Україна повернула з poсійського полону 116 оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших Героїв.



Також повернули тіло Євгенія Кулика, який служив у Французькому іноземному легіоні, та загиблих іноземних волонтерів-добровольців – Крістофера Метью Перрі й Ендрю Тобіаса Метью.



Фото - ілюстративне.