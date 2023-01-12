Остеохондроз поперекового відділу хребта

Ігор Літвинов,

лікар ортопед-травматолог КНП «Золочівська ЦРЛ»

Остеохондроз – це найпоширеніше захворювання хребта, при якому дегенеративно-дистрофічні процеси розвиваються безпосередньо в міжхребцевих дисках.На початковій стадії остеохондрозу хребта хрящова тканина дисків починає руйнуватися, диски втрачають необхідну вологу, а разом з нею й еластичність, вони стоншуються і ущільнюються. При цьому міжхребцеві диски перестають виконувати свою фізіологічну амортизаційну функцію. Найчастіше розвивається остеохондроз нижнього відділу хребта (в його поперековій області), так як саме він відчуває максимальне навантаження маси тіла.Отож, детальніше про стадії розвитку остеохондрозу поперекового відділу.На першій стадії відбувається руйнування пульпозного ядра міжхребцевого диска, він зменшується в розмірах і розповзається в боки.Для другої стадії характерний перехід процесу на тканини, що оточують диск, можливе стиснення нервових корінців і формування протрузій (випинань). На цьому етапі людина починає відчувати біль в ділянці нирок з можливою іррадіацією (розповсюдженням) в сідницю, стегно або гомілку.Третя стадія характеризується розривом зовнішньої фіброзної оболонки міжхребцевого диска і виходом пульпозного ядра за його межі. Так відбувається формування грижі диска. Цей етап супроводжується вираженими гострими болями в ділянці нирок з можливим поширенням на ноги.На 4-ій (заключній) стадії відбувається утворення кісткових виступів (остеофітів) на тілах хребців, що призводять до скутості і хворобливості при рухах в поперековому відділі хребта.Причини розвитку поперекового остеохондрозу:• Спадкова схильність (багато людей мають генетично обумовлену пухко-пористу структуру дисків, більш схильну до деформацій);• Множинні травми і пошкодження хребта;• Зайва вага;• Малорухливий спосіб життя і недостатність фізичних навантажень або, навпаки, їх надлишок;• Сидяча робота;• Регулярний підйом вантажів;• Плоскостопість;• Неправильне формування кістково-м'язової системи і різні захворювання хребта;• Постійні стресові фактори, недосипання;• Переохолодження;• Неправильне харчування, порушення обміну речовин;• Погані екологічні умови.Як бачимо, для розвитку такого захворювання як остеохондроз поперекового або крижового відділу існує безліч передумов, і найчастіше це захворювання носить поліетиологічний характер.Крім цього, якщо раніше остеохондроз хребта вважався патологією похилого віку, то за останні десятиліття остеохондроз значно «помолодшав» і тепер зустрічається і в молодих людей.Люди з дитинства звикли носити важкі речі, а хребет закінчує своє формування в 22 роки. Тому, до 22 років навантажувати хребет можна, але перевантажувати не бажано.Симптоми попереково-крижового остеохондрозу.У клінічній картині остеохондрозу переважають больові симптоми різної інтенсивності: від тупого болю до прострілів. Виявляються вони не відразу, а тільки на 2-й стадії остеохондрозу.Характерні болі в області попереку з можливим поширенням на нижні кінцівки (стегно, гомілка, коліно, стопа, пальці).Тупий ниючий біль називається люмбалгія, гострий біль (простріл) – люмбаго, а біль з іррадіацією в ноги – люмбоішиалгія.Больові симптоми посилюються при різких рухах і фізичних навантаженнях. Попереково-крижовий остеохондроз може стати причиною гінекологічних захворювань у жінок і порушень потенції, хронічних простатитів у чоловіків. Може відбуватися порушення дефекації і сечовипускання.З діагнозом попереково-крижовий остеохондроз пацієнти найчастіше звертаються до лікарів зі скаргами на біль у попереку.Причому, багато людей приходять занадто пізно, на заключних стадіях розвитку захворювання, і ефект від проведеного лікування в такому випадку буде набагато меншим. Якщо своєчасно звернутися до фахівців і почати комплексне лікування остеохондрозу, то є хороші шанси назавжди позбутися болю в спині і повернутися до активного життя. Але лікування такого захворювання як остеохондроз поперекового відділу передбачає інтенсивну роботу і самого пацієнта, адже лікування повинно починатися саме з перегляду його способу життя, корекції маси тіла, контролю та профілактики постави протягом дня і т. д. Необхідно перейти на здоровий спосіб життя, вживати збалансовану та якісну їжу, вести активну фізичну діяльність, не нервувати, не піднімати важкі предмети. Ні в якому разі не варто займатися самолікуванням, адже багато людей припускаються поширеної помилки, займаючись лікувальною гімнастикою під час періоду загострення остеохондрозу. Це неправильно. Адже фізичні вправи, масаж і фізіотерапевтичні заходи показані тільки в період ремісії (період згасання болю).Всі методи реабілітації повинні проводитися за призначенням і під контролем лікаря ортопеда-травматолога або невролога.Відсутність правильного і комплексного лікування остеохондрозу попереку може призвести до негативних наслідків у вигляді зниження м'язової сили в нижніх кінцівках, порушення роботи органів сечостатевої системи, зниженням сухожильних рефлексів, повного руйнування міжхребцевих дисків.Основна мета лікування поперекового остеохондрозу – це усунення больових відчуттів, відновлення роботи пошкоджених нервових корінців, призупинення руйнування міжхребцевих дисків в подальшому.Якщо Ви відчуваєте біль у попереку – не втрачайте час.Зверніться до нашого медичного закладу, де Вам допоможуть впоратися з остеохондрозом і навчать, як уникнути повторних загострень цього захворювання в майбутньому.Подбайте про своє здоров'я і про здоров'я Ваших близьких. 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