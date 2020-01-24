День Соборності: ми – сильні, ми – єдині

22 січня український народ відзначає важливу дату своєї багатовікової історії – День Соборності України. Це свято об’єднання українських земель в єдину самостійну державу. 22 січня 1918 року 105 років тому Українська Центральна Рада ІУ Універсалом проголосила незалежність Української Народної Республіки. А через рік 22 січня 1919 року Українська Народна Республіка і Західно-Українська Народна Республіка об’єдналися в єдину українську державу. У Золочеві День Соборності України відзначили покладанням квітів та символічною ходою.

Вчитель історії, краєзнавець Володимир Сивак розповів про державотворчі процеси у Україні на початку ХХ століття.

Анна БУКОВСЬКА

У заходах взяли участь керівники Золочівської районної військової адміністрації Василь Маркевич, Віктор Олійник, голова Золочівської міської ради Ігор Гриньків, заступники голови, депутати, військовослужбовці та громадськість.Як завжди, овації та захоплення викликав виступ військового оркестру Навчального центру Національної Гвардії України ім. Василя Вишиваного.Патріотичну поезію читала Катерина Тихонова. На площі Вічевій відбулись урочистості за участю народного ансамблю танцю «ПЕРВОЦВІТ» (керівник Юрій Сидорович), народного вокального ансамблю «ДРЕВО» (керівник Ольга Чепелюк), вокального ансамблю «КОЛОРИТ» Центру позашкільної освіти (керівник Неля Мельник), вокального дуету у складі Володимира Посполити та Марії Квас, народного вокального ансамблю «КРИНИЦІ» (керівник Марія Чуха).Ми вкотре змушені боротися за нашу єдність, незалежність та свободу. За час повномасштабної війни, яку розв'язала росія, ми довели, що ми сильна та незламна нація.Нехай любов до рідного краю об'єднує нас, допомагає йти до перемоги та процвітання соборної незалежної демократичної могутньої України. Бажаємо добробуту й щасливого життя усьому народу.Давайте тримати стрій та йти далі до перемоги!