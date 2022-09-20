Як правильно доглядати за зубами

Розмовляла

Анна БУКОВСЬКА

– Зуби необхідно чистити двічі на день, вранці та ввечері. Процес має займати в середньому дві – дві з половиною хвилини. Вибирати щітку середньої жорсткості.Якщо пацієнт не має пародонтологічних проблем, як-от кровоточивість ясен, то рекомендується паста з фтором.Ополіскувачі необхідні тим, хто має проблеми з мікрофлорою рота, неприємний запах, стрептококову або стафілококову інфекцію. Зубні нитки показані пацієнтам зі скупченістю зубів та тим, хто не може вичистити залишки їжі й наліт зубною щіткою самостійно– Основний фактор карієсу – біоплівка – м’який наліт, в якому містяться мікроорганізми.Карієс – це багатофакторний патологічний процес, який виникає під дією мікроорганізмів, а саме – стрептококу та стафілококу. Вони розмножуються в ротовій порожнині й містяться переважно у м’якому зубному нальоті. Якщо людина тривалий час не вичищає зуби, утворюється наліт, у якому активно розмножуються мікроорганізми. Вони починають виділяти кислоти, що впливають на емаль зуба. З емалі починає вимиватися неорганіка, і мікроорганізми з часом провалюються дедалі глибше у тканину зуба. Це може викликати пульпіт та необхідність лікування кореневих каналів.Можлива генетична схильність до карієсу. Це означає, що у людини слабо мінералізовані тканини зуба, мало неорганіки в емалі. Тому вона податливіша до карієсу.– Камінь – це твердий наліт, який утворюється після м’якого нальоту. У ротову порожнину з їжею потрапляють неорганічні компоненти, які зв’язуються з м’яким нальотом і утворюють твердий камінь. Камінь треба прибирати, бо він починає тиснути на ясна. Вони під тиском каменю опускаються вниз. Через якийсь час після зняття каменю може бути сильна чутливість зубів, бо оголюється корінь, що надалі може призвести до їх видалення.– Вважаю, що відбілювання зубів не шкідливе, якщо його робити правильно і дотримуватись усіх правил. Пацієнтам, які мають проблеми з гігієною, початковий карієс на зубах, не можна робити відбілювання. Люди з такими проблемами не можуть самостійно добре вичистити зуби. Після процедури зуби стають чутливими, адже на них діє кислота. Тому у людей з поганою гігієною швидше розвиватиметься каріозний процес.– Коли людина втрачає зуб, його необхідно відразу замінити зубним імплантом. Організм не любить порожнечу. Він починає заповнювати відсутнє місце зуба іншими. Це негативно впливає на стан зубів. Вони можуть висуватися з кістки. Якщо людина ходила тривалий час без зуба, то перш ніж поставити імплант, найімовірніше, їй потрібно встановити брекети й виправити вторинну деформацію.– 98% пацієнтам, які приходять до ортодонта, потрібно видаляти зуби мудрості. Одні лікарі кажуть, що зуби мудрості впливають на ефективність ортодонтичного лікування та на скупченість зубів. Інші – що восьмі зуби ніяк не впливають і видаляти їх не потрібно. Я вважаю, що краще підстрахуватися і позбутися можливого ризику, щоб людина заново не проходила курс ортодонтичного лікування. Для людей, які не проходять ортодонтію, все залежить від прикусу, розташування восьмого зуба та гігієни пацієнта. Часто зуби мудрості бувають джерелом інфекції, тому що люди повноцінно та якісно їх не вичищають. Вони розміщені в самому кінці ротової порожнини, куди зубною щіткою дістатися буває дуже складно.– Часто через холодні чи гарячі напої у нас починають боліти зуби. Біль – нормальна реакція зубів на подразники. Якщо останнім часом зуби стали чутливішими, це може означати, що вимивається неорганіка. Наприклад, коли людина зловживає солодкими напоями, газованими чи кислотними. Також можуть бути якісь проблеми з яснами. Потрібно обов’язково звернутися на консультацію до стоматолога. Лікар підбере план лікування та дасть точні рекомендації.– Зараз не всі люди мають змогу дотримуватися якісної гігієни зубів, але все ж не можна зовсім запускати ці процеси. Дуже важлива їжа, яку ми вживаємо. Є процес самоочищення зубів. Якщо людина після приймання їжі з’їдає тверде яблуко, то на 70% зуби очистяться самостійно. Коли ми жуємо тверде яблуко, воно проходить по всій поверхні зуба і механічно починає його чистити.Рекомендуєм завжди мати зубну щітку, щоб прибрати наліт (водночас зубна паста не завжди важлива). Також добре полоскати порожнину рота після в’язкої їжі: хліба, каші, шоколаду тощо. Якщо немає щітки, потрібно їсти тверді фрукти або намагатися часто полоскати рот.– Найшкідливішими продуктами для зубів є цукерки, шоколадки, газовані напої, продукти, які мають у складі багато хімії, солодкі хлібобулочні вироби, що застрягають між зубами. Усе це призводить щонайменше до проблем з карієсом.– Батьки повинні виховувати у дитини бажання слідкувати за своїм здоров'ям ще з народження. Початковими кроками для цього буде придбання дитячої зубної щітки (обов'язково тієї, яка сподобається малюку) і дитячої зубної пасти. Зараз існують «їстівні» пасти з приємними смаками, які не шкодять дитині навіть після ковтання. І коли дитина знатиме, що буде чистити зуби щіткою, яку сама ж обрала, і пастою, яка смачна, то сама цього хотітиме. Тут краще спершу до лікаря прийти, щоб він порадив індивідуальний засіб. Якщо без лікаря, то варто обирати щітки дорогі, або середні, аніж дешеві. Адже, що дорожча щітка, то якісніші там матеріали, економити на здоров'ї дитини не потрібно.– Дитина ж не народжується з фобією до нас, правда? Тобто, якщо є якийсь страх – отже він уже нав’язаний прикладом або діями оточення. Моя порада – це максимальний контакт зі стоматологами з найменшого віку. Тобто йдете до стоматолога – беріть із собою дитину. Нехай вона побачить що це не страшно, не боляче, торкнеться якихось предметів. Це потрібно робити перед першим обов'язковим прийомом у років 5-6.А профілактичний візит робити можна навіть і у 2 рочки.Стоматологічний кабінет гарантує високу якість надання своїх послуг та відповідальне ставлення до кожного пацієнта.