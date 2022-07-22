Новини Золочівщини
16:10, 21 січня 2023
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Автомобіль швидкої допомоги від ґміни Вітниця відправлений на фронт

Автомобіль швидкої допомоги від ґміни Вітниця відправлений на фронт
Gazeta
Фото: НУС
Українські військові щодня відчувають підтримку польського народу. Попри те, що уряд Польщі активно допомагає військовою технікою, польські чоловіки воюють у добровольчих батальйонах, а громад міст та містечок допомагають нашим воїнам спорядженням та передають автомобілі.

Автомобіль швидкої допомоги від ґміни Вітниця відправлений на фронт

 


Золочівська громада отримала автомобіль швидкої допомоги від ґміни Вітниця (Республіка Польща) в особі керівника громади Даріуша Яворського, який вже відправлений на фронт для потреб наших бойових медиків.
Автомобіль швидкої допомоги від ґміни Вітниця відправлений на фронт

«Автомобіль швидкої допомоги було подаровано ґміні Вітниця у 1990-х роках від партнерської ґміни Друтен у Нідерландах. Сьогодні ми передаємо це, це маленька цеглинка, яку ґміна Вітниця може додати до зростаючих потреб України під час війни. Завдяки внескам мешканців на рахунок Асоціації допомоги нужденним «DAR» у Вітниці вдалося оплатити послуги подарованої машини швидкої допомоги та придбати ліки на суму близько 2000 злотих. Керівник Центру соціальної інтеграції у Вітниці, пані Малгожата Палчинська, передала близько 400 консервів. Натомість мешканці Вітниці українського походження придбали каремати, спальні мішки та військовий рюкзак», – повідомив у соціальних мережах керівник ґміни Вітниця Даріуш Яворський.

Також слід відзначити і докладені зусилля наших земляків. Зокрема, Назара Болюбаша, який зараз проживає у Польщі, та ініціював придбання, оформлення документів та передачу цього автомобіля Золочівській міській раді. Володимир та Микола Ковалі доправили це авто в Україну.
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