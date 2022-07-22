Автомобіль швидкої допомоги від ґміни Вітниця відправлений на фронт

Українські військові щодня відчувають підтримку польського народу. Попри те, що уряд Польщі активно допомагає військовою технікою, польські чоловіки воюють у добровольчих батальйонах, а громад міст та містечок допомагають нашим воїнам спорядженням та передають автомобілі.

Золочівська громада отримала автомобіль швидкої допомоги від ґміни Вітниця (Республіка Польща) в особі керівника громади Даріуша Яворського, який вже відправлений на фронт для потреб наших бойових медиків.«Автомобіль швидкої допомоги було подаровано ґміні Вітниця у 1990-х роках від партнерської ґміни Друтен у Нідерландах. Сьогодні ми передаємо це, це маленька цеглинка, яку ґміна Вітниця може додати до зростаючих потреб України під час війни. Завдяки внескам мешканців на рахунок Асоціації допомоги нужденним «DAR» у Вітниці вдалося оплатити послуги подарованої машини швидкої допомоги та придбати ліки на суму близько 2000 злотих. Керівник Центру соціальної інтеграції у Вітниці, пані Малгожата Палчинська, передала близько 400 консервів. Натомість мешканці Вітниці українського походження придбали каремати, спальні мішки та військовий рюкзак», – повідомив у соціальних мережах керівник ґміни Вітниця Даріуш Яворський.Також слід відзначити і докладені зусилля наших земляків. Зокрема, Назара Болюбаша, який зараз проживає у Польщі, та ініціював придбання, оформлення документів та передачу цього автомобіля Золочівській міській раді. Володимир та Микола Ковалі доправили це авто в Україну.