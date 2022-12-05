Щоб усі пам’ятки були доступними для кожної людини

– До війни у нас усіх були одні завдання. Війна внесла корективи у все те, що ми робимо. До війни з паном Андрієм ми думали як відкрити Золочів для світу, ми разом писали стратегію розвитку туризму у Золочеві. Після проведення реформи децентралізації ми вийшли за межі Золочева і до нас долучились ще 66 сіл і ми стали думати, як нам нашу велику об’єднану територіальну громаду представити у світі. Ми говорили про доступність, про безбар’єрність. Мені приємно, що Львів, Ужгород, Рівне, Луцьк і Золочів стоїть в ряду тих, хто розуміє проблему і хоче її вирішити. Ми в громаді маємо багато пам’яток архітектури як місцевого, так і національного значення і нам хочеться аби ті, хто приїдуть сюди, у Золочів, зі всіх куточків світу, могли це побачити. І завданням сьогоднішнього дня є зробити ще один крок на зустріч тим людям, котрі можуть у будь-який час приїхати і оглянути наші унікальні пам’ятки архітектури.

Анна БУКОВСЬКА

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Ціллю проєкту є покращення умов інклюзивності й безбар’єрного середовища культурно-історичної спадщини та інших туристичних об’єктів західного регіону з можливістю відтворення на всій території України, що сприятиме рівній доступності та привабливості послуг у сферах культури й туризму для всього населення і водночас створить можливості для економічного відновлення і зростання на місцевому рівні.У межах реалізації проєкту проведуть аудит доступності туристичних об’єктів, проаналізують програми та плани створення інклюзивних просторів на рівні областей та громад і напрацюють рекомендації для покращення доступності.– Дякую за гостинність, яка щоразу відчуваємо на Золочівщині. Попередньо у нас були аудити міст: Львова, Ужгорода, Луцька та Рівного. Зараз так гармонійно створюються, завдяки сакральній духовній спадщині, маршрути і удоступнюються міста для людей з інвалідністю. 70% осіб з інвалідністю, які мешкають у Західному регіоні, могли б стати потенційними туристами, але не можуть цього зробити через архітектурні перешкоди, що обмежують доступ до цих об’єктів для зазначеної підгрупи населення. Втілення цього гранту є надзвичайно актуальним і потрібним, в першу чергу, для осіб з інвалідністю (користувачів крісла колісного та осіб з порушеннями зору). Мета проєкту полягає в покращенні умов інклюзивності й безбар’єрного середовища культурно-історичної спадщини та інших туристичних об’єктів західного регіону України, з можливістю відтворення на всій території України, що, отже, призведе до рівної доступності та привабливості послуг у сферах культури й туризму для всього населення і водночас створить можливості для економічного відновлення і зростання на місцевому рівні».З вітальним словом виступив Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:– Згідно з Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, можливість користуватися доступом до пам’яток та об’єктів культурного значення є колективним правом людини. Україна приєдналася до Конвенції у 2010 році, проте проблему доступності культурної спадщини для осіб з інвалідністю в країні в належний спосіб не розв’язано. У всьому світі налічується близько 650 млн інвалідів, а в Європі – близько 50 млн. Світова статистика стверджує, що в кожній країні від 8 до 12 відсотків населення мають інвалідність. В Україні вони становлять близько 7 відсотків населення, але цей показник різко зростатиме через появу, внаслідок вторгнення Росії, жертв та поранених. У Західному регіоні України захисту підлягають понад 4,5 тис. будівель, що датуються ХІІ-ХХ століттями, вони становлять до 30% усіх пам’яток, розташованих на території України. Ці чинники сприяли створенню в Україні широкої мережі можливостей для подорожей. Завдяки популяризації туризму в Західному регіоні до війни спостерігалося динамічне зростання кількості туристів. Проте, головною проблемою регіону залишається недоступність пам’яток архітектурної спадщини як для мешканців, так і для туристів з інвалідністю або маломобільних груп населення.Також було проведено громадські аудити 5-ти культурно-історичних пам’яток і головних туристичних об’єктів м. Золочева, а також центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) і підрозділу з надання соціальних послуг органу місцевого самоврядування на предмет їхньої фізичної та інформаційної доступності. Напрацьовані матеріали та пропозиції передадуть місцевій владі.