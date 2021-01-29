З повагою

мама Наталія Шаповаленко

Сердечно дякую сімейному лікарю Ірині Найді, травматологу Ігорю Урбановичу, лору Наталії Урбанович, хірургам Миколі та Ігорю Хоміцьким за зусилля, професіоналізм, доброту серця, за самовідданість та сприяння, за те, що допомогли моєму сину Олександру, який отримав важке поранення двох ніг, під час виконання бойового завдання на Київщині в населеному пункті Макарів. Щиро бажаю Вам успішно продовжувати рятувати своїх пацієнтів від будь-яких хвороб, завжди виправдовувати всі добрі надії і неодмінно знаходити вихід з будь-якої ситуації. А також окрема подяка депутату Золочівської міської ради Мирославі Бабінській за сприяння та допомогу ліками. Здоров’я Вам і Вашим родинам, благополучної діяльності і щасливого життя під мирним небом.