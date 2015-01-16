У Золочівському замку відреставрували надбрамний корпус

Через ракетні удари 14 червня по Львівській області був пошкоджений Золочівський замок: пошкоджена підшивка даху санвузлів; пошкоджено підшивку стелі в санвузлах; відшарування та часткова втрата тиньку на фасадах корпусу; 24 віконні заповнення (пошкоджені дерев’яні рами та віконні стулки – порушена осьова геометрія та вибите скло); пошкоджена вибуховою хвилею штукатурка на площі 350 кв. м; пошкоджені дверні заповнення (рама та полотно); порушено вузли кріплення конструктивних елементів та покриття тимчасового даху над вежею.Після проведення обстеження пошкоджених об'єктів спільно з працівниками проектної організації, адміністрація Галереї розробила ряд заходів із відновлення в частині пошкодження конструкцій та елементів комплексу будівель. Станом на сьогодні всі заплановані ремонтні роботи завершено.