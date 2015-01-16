Новини Золочівщини
18:47, 08 листопада 2022
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У Золочівському замку відреставрували надбрамний корпус

У Золочівському замку відреставрували надбрамний корпус
Gazeta
Фото: НУС
Вибуховою хвилею було пошкоджено конструкції комплексу будівель пам’ятки архітектури національного значення – Надбрамного корпусу Золочівського замку.
Про це повідомляють у Львівській національній галереї мистецтв ім. Бориса Возницького.
У Золочівському замку відреставрували надбрамний корпус

Через ракетні удари 14 червня по Львівській області був пошкоджений Золочівський замок: пошкоджена підшивка даху санвузлів; пошкоджено підшивку стелі в санвузлах; відшарування та часткова втрата тиньку на фасадах корпусу; 24 віконні заповнення (пошкоджені дерев’яні рами та віконні стулки – порушена осьова геометрія та вибите скло); пошкоджена вибуховою хвилею штукатурка на площі 350 кв. м; пошкоджені дверні заповнення (рама та полотно); порушено вузли кріплення конструктивних елементів та покриття тимчасового даху над вежею.
У Золочівському замку відреставрували надбрамний корпус
У Золочівському замку відреставрували надбрамний корпус
У Золочівському замку відреставрували надбрамний корпус

Після проведення обстеження пошкоджених об'єктів спільно з працівниками проектної організації, адміністрація Галереї розробила ряд заходів із відновлення в частині пошкодження конструкцій та елементів комплексу будівель. Станом на сьогодні всі заплановані ремонтні роботи завершено.
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