Через масовану атаку України декілька міст залишилися без світла

У суботу вранці, 22 жовтня, російські окупанти знову нанесли масований ракетний удар по Україні. Вибухи пролунали в багатьох областях, у деяких містах зникло світло.

Хмельницька міська рада повідомила, що у місті зникло світло. Людей просять зробити запас води.

Також відсутнє електропостачання в деяких районах Луцьку. Там пролунало кілька вибухів. Цю інформацію підтвердив міський голова Ігор Поліщук.

«Прильоти в об‘єкт енергетики. Відсутня електроенергія в частині міста. Зробіть запаси води. На місці працюють рятувальники. Деталі – згодом», – повідомив міський голова.

Проблеми зі світлом можливі й на Прикарпатті. Про це повідомляє Прикарпаттяобленерго:

«Через суботні обстріли енергооб'єктів енергосистема розбалансована, є дефіцит потужності. Наслідок – можливі тимчасові вимкнення».

«Укренерго» заявило, що обмежує постачання електрики у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Зокрема через те, що там критично зріс рівень споживання.

Міський голова Тернополя повідомив, що у сусідніх областях зникло світло, і закликав готуватися до аварійних відключень.

Через ракетні удари українців просять заощадливо використовувати електроенергію. Мова не про те, щоб сидіти в темряві. Необхідно лише зменшити використання найбільш енергомістких приладів. Мінімізуйте використання електроплит, електрочайників, електроінструментів, обігрівачів та кондиціонерів, духовок та прасок, мікрохвильових печей, кавоварок, пральних і посудомийних машин.