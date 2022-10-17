Як діяти у разі відключення світла. Заздалегідь майте вдома:



радіоприймач та ліхтарики на батарейках;

запас сірників, свічок і сухого спирту;

заряджений павербанк;

тижневий запас питної води та консервів або сублімованої їжі;

аптечку, включаючи особисті ліки мінімум на тиждень.



Не використовуйте газові плити для обігріву, тому що є небезпека отруїтись чадним газом.

Також вимкніть з розеток електроприлади, щоб уникнути їхнього пошкодження через перепади напруги.



Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.