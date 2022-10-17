Новини Золочівщини
06:54, 18 жовтня 2022
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Як діяти у разі відключення світла

Як діяти у разі відключення світла
Gazeta
Фото: НУС
Як діяти у разі відключення світла. Заздалегідь майте вдома:

радіоприймач та ліхтарики на батарейках;
запас сірників, свічок і сухого спирту;
заряджений павербанк;
тижневий запас питної води та консервів або сублімованої їжі;
аптечку, включаючи особисті ліки мінімум на тиждень.

Не використовуйте газові плити для обігріву, тому що є небезпека отруїтись чадним газом.
Також вимкніть з розеток електроприлади, щоб уникнути їхнього пошкодження через перепади напруги.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
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