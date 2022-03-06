Для виготовлення пічок-«буржуйок» потрібні труби і листовий метал – золочів’ян просять допомогти зі збором

Ігор Гриньків, міський голова Золочева



З огляду на сьогоднішні погодні умови, розуміємо, що в окопах наших бійців вже холодно і сиро. Для них та для населення прифронтових територій потрібно виготовити значну кількість пічок-«буржуйок». Для виконання зварювальних робіт потрібні: труби великого діаметру від 300 до 700 мм, газові балони, листовий метал, можуть бути куски різної довжини та форми товщиною від 5 мм.Звертаюсь до керівників підприємств усіх форм власності та усіх мешканців нашої громади з проханням долучитися до збору потрібного металу.Переконаний, що у кожному будинковолодінні завжди можна знайти вищевказані речі необхідні для виготовлення пічок-«буржуйок».З цього приводу мешканців сіл прошу звертатись до старост громади, мешканців Золочева – до керівника Золочівського МВ ЖКП Михайла Коровецького за тел. 097-1154779. Збір матеріалів проводимо на території нашого МВ ЖКП за адресою: м. Золочів, вул. Залізняка, 12.За детальнішою інформацією також можна звертатись до чергового Золочівської міської ради за телефоном: 097-1279500.Переможемо разом!