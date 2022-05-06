ІСТОРІЯ ПРО КРИЛА ДЛЯ ЖІНОК





Розпочала захід Наталія Дмитришин, програмна офіцерка проєкту «Крила», яка нагадала присутнім, що Золочівська громада одна із 20 громад України, в яких реалізовується проєкт «Крила», що впроваджується організацією Pact Ukraine спільно із партнерами у Львівській області БО «Фонд Горіховий дім». Проєкт «Крила. Жінки залучені: шлях до зростання та економічної безпеки» орієнтований на жінку, на її сильні сторони, на її ресурси. У проєкті працюємо із жінками, надихаємо та мотивуємо їх до змін, надаючи їм знання та необхідні навички для успішного працевлаштування чи започаткування власної справи.

[center] яка нагадала присутнім, що Золочівська громада одна із 20 громад України, в яких реалізовується проєкт «Крила», що впроваджується організацією Pact Ukraine спільно із партнерами у Львівській області БО «Фонд Горіховий дім». Проєкт «Крила. Жінки залучені: шлях до зростання та економічної безпеки» орієнтований на жінку, на її сильні сторони, на її ресурси. У проєкті працюємо із жінками, надихаємо та мотивуємо їх до змін, надаючи їм знання та необхідні навички для успішного працевлаштування чи започаткування власної справи.[center]



Ірина ДОМАРЕЦЬКА

Фото автора

У 2010 році у Львові заснували «Горіховий дім» – Центр інтеграційної опіки, в якому його мешканкам допомагають знову повірити у себе і повернутися до нормального життя. Жінки, які потерпали від домашнього насильства, втратили житло і засоби до існування, отримують у Центрі тепло, підтримку, дах над головою та можливості заробляти.У 2011 році Юрій Лопатинський, один з засновників Центру, а в майбутньому – керівник кафе-пекарні «Горіховий дім», спік фантастичний пиріг з ревенем, який приніс у Центр, щоб влаштувати справжнє свято жінкам, чим страшенно потішив мешканок Центру.«Ми хотіли, щоб жінки уміли святкувати, бо це частина життя. Я дома спік цей пляцок і приніс для них», — згадує Юрій.Слідом були напрочуд смачні кантучіні та інші смаколики, які готові були купувати його численні друзі та знайомі, серед яких і власники кав’ярень. Так хобі Юрія стало базовою ідеєю для початку історії та розвитку кондитерської компанії «Горіховий дім».Добродія надихає. Таку ж добру волю виявив, познайомившись із нами, відомий європейський кухар Поль Вандергоф, який погодився продумати здорову і збалансовану кухню для кав’ярень «Горіхового дому».У розвитку компанії керуються тими ж принципами, що й у кондитерській справі: впроваджують інструменти та практики, які гарантують відмінну якість та користь для людей. І це дозволяє нам стало перераховувати 40% прибутку на соціальні проєкти та залучати у такий спосіб наших клієнтів до соціальної опіки та благодійництва.У липні минулого року завершився один з етапів цього проєкту «Крила» у Золочеві. Незабаром розпочнеться реєстрація на наступний етап проєкту.– З жовтня 2022 року стартуватиме четвертий набір жінок у наш проєкт. Запрошуємо, мешканок Золочівської територіальної громади скористатися можливістю, стати учасниками мотивуючого та надихаючого проєкту «Крила». За детальнішою інформацією звертайтеся у відділення соціальної роботи КЗ «Центр надання соціальних послуг Золочівської міської ради ЗРЛО» м. Золочів, вул. Чорновола, 3, каб. 412 або за тел. 067 2525875.Про співпрацю з проєктом коротко розповіла керівниця центру зайнятості Галина Коменда.А далі – відгуками про участь у проєкті поділились випускниці Ольга Чепак та Галина Солонинка.Учасників заходу у перерві частували печивом власного виробництва кондитерської компанії «Горіховий дім» та запашною кавою.Після перерви учасниць та учасників чекав тренінг з питань лідерства від представника ГО «Дестигма», психолога Євгена Фєдєчкіна.І на завершення – розіграш призів серед учасників заходу.