Новини Золочівщини
ІСТОРІЯ ПРО КРИЛА ДЛЯ ЖІНОК
Талановиті та завзяті люди мешкають як у великому місті, так і у маленькому селі. Та не всі мають однакову можливість реалізуватися. Особливо жінки, які і досі страждають від нав’язаних оточенням стереотипів: жінка – для сім’ї, для кухні, для нижче оплачуваних спеціальностей. Не для бізнесу та кар’єри.
А жінки можуть все і повинні самі обирати свій шлях. Наша історія про крила для жінок.
Проєкт «Крила» триватиме у нашій Золочівській громаді до 2025 року. Цей проєкт направлений на те, щоб сільські жінки, а особливо жінки з уразливих груп, вірили в свої сили, мали достатньо знань і навичок, знаходилися в дружньому середовищі, яке сприяло б зміцненню їхнього потенціалу, були працевлаштованими або залученими до підприємницької діяльності. Він фінансується урядом Канади, охоплює 20 територій, у тому числі Львів і 4 ОТГ області. Загалом організатори планують надати всебічну допомогу 2800 особам.
Проєкт «Крила» продовжує розбудовувати потенціал партнерських організацій. Опрацьовувала деталі програми мотивації для жінок «Майстерня можливостей». Ця програма має на меті допомогти жінкам, бенефіціаркам проєкту «Крила», повірити в свої сили, знайти свій шлях до економічної безпеки та обрати на виході із Майстерні один з двох, запропонованих проєктом шляхів: розвиток навичок працевлаштування або розвиток навичок започаткування та ведення власної справи.
9 вересня організатори зібрали випускниць та гостей у читальному залі міської бібліотеки.
Розпочала захід Наталія Дмитришин, програмна офіцерка проєкту «Крила», яка нагадала присутнім, що Золочівська громада одна із 20 громад України, в яких реалізовується проєкт «Крила», що впроваджується організацією Pact Ukraine спільно із партнерами у Львівській області БО «Фонд Горіховий дім». Проєкт «Крила. Жінки залучені: шлях до зростання та економічної безпеки» орієнтований на жінку, на її сильні сторони, на її ресурси. У проєкті працюємо із жінками, надихаємо та мотивуємо їх до змін, надаючи їм знання та необхідні навички для успішного працевлаштування чи започаткування власної справи.
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Ольга Карєва, представниця БО «Фонд Горіховий дім» розповіла історію «Фонду Горіховий дім», одного з партнерів проєкту «Крила».
У 2010 році у Львові заснували «Горіховий дім» – Центр інтеграційної опіки, в якому його мешканкам допомагають знову повірити у себе і повернутися до нормального життя. Жінки, які потерпали від домашнього насильства, втратили житло і засоби до існування, отримують у Центрі тепло, підтримку, дах над головою та можливості заробляти.
У 2011 році Юрій Лопатинський, один з засновників Центру, а в майбутньому – керівник кафе-пекарні «Горіховий дім», спік фантастичний пиріг з ревенем, який приніс у Центр, щоб влаштувати справжнє свято жінкам, чим страшенно потішив мешканок Центру.
«Ми хотіли, щоб жінки уміли святкувати, бо це частина життя. Я дома спік цей пляцок і приніс для них», — згадує Юрій.
Слідом були напрочуд смачні кантучіні та інші смаколики, які готові були купувати його численні друзі та знайомі, серед яких і власники кав’ярень. Так хобі Юрія стало базовою ідеєю для початку історії та розвитку кондитерської компанії «Горіховий дім».
Добродія надихає. Таку ж добру волю виявив, познайомившись із нами, відомий європейський кухар Поль Вандергоф, який погодився продумати здорову і збалансовану кухню для кав’ярень «Горіхового дому».
У розвитку компанії керуються тими ж принципами, що й у кондитерській справі: впроваджують інструменти та практики, які гарантують відмінну якість та користь для людей. І це дозволяє нам стало перераховувати 40% прибутку на соціальні проєкти та залучати у такий спосіб наших клієнтів до соціальної опіки та благодійництва.
У липні минулого року завершився один з етапів цього проєкту «Крила» у Золочеві. Незабаром розпочнеться реєстрація на наступний етап проєкту.
Детальніше про це розповіла Наталія МАРКЕВИЧ, місцева координаторка проєкту «Крила»:
– З жовтня 2022 року стартуватиме четвертий набір жінок у наш проєкт. Запрошуємо, мешканок Золочівської територіальної громади скористатися можливістю, стати учасниками мотивуючого та надихаючого проєкту «Крила». За детальнішою інформацією звертайтеся у відділення соціальної роботи КЗ «Центр надання соціальних послуг Золочівської міської ради ЗРЛО» м. Золочів, вул. Чорновола, 3, каб. 412 або за тел. 067 2525875.
Про співпрацю з проєктом коротко розповіла керівниця центру зайнятості Галина Коменда.
А далі – відгуками про участь у проєкті поділились випускниці Ольга Чепак та Галина Солонинка.
Учасників заходу у перерві частували печивом власного виробництва кондитерської компанії «Горіховий дім» та запашною кавою.
Після перерви учасниць та учасників чекав тренінг з питань лідерства від представника ГО «Дестигма», психолога Євгена Фєдєчкіна.
І на завершення – розіграш призів серед учасників заходу.
Ірина ДОМАРЕЦЬКА
Фото автора
А жінки можуть все і повинні самі обирати свій шлях. Наша історія про крила для жінок.
Проєкт «Крила» триватиме у нашій Золочівській громаді до 2025 року. Цей проєкт направлений на те, щоб сільські жінки, а особливо жінки з уразливих груп, вірили в свої сили, мали достатньо знань і навичок, знаходилися в дружньому середовищі, яке сприяло б зміцненню їхнього потенціалу, були працевлаштованими або залученими до підприємницької діяльності. Він фінансується урядом Канади, охоплює 20 територій, у тому числі Львів і 4 ОТГ області. Загалом організатори планують надати всебічну допомогу 2800 особам.
Проєкт «Крила» продовжує розбудовувати потенціал партнерських організацій. Опрацьовувала деталі програми мотивації для жінок «Майстерня можливостей». Ця програма має на меті допомогти жінкам, бенефіціаркам проєкту «Крила», повірити в свої сили, знайти свій шлях до економічної безпеки та обрати на виході із Майстерні один з двох, запропонованих проєктом шляхів: розвиток навичок працевлаштування або розвиток навичок започаткування та ведення власної справи.
9 вересня організатори зібрали випускниць та гостей у читальному залі міської бібліотеки.
Розпочала захід Наталія Дмитришин, програмна офіцерка проєкту «Крила», яка нагадала присутнім, що Золочівська громада одна із 20 громад України, в яких реалізовується проєкт «Крила», що впроваджується організацією Pact Ukraine спільно із партнерами у Львівській області БО «Фонд Горіховий дім». Проєкт «Крила. Жінки залучені: шлях до зростання та економічної безпеки» орієнтований на жінку, на її сильні сторони, на її ресурси. У проєкті працюємо із жінками, надихаємо та мотивуємо їх до змін, надаючи їм знання та необхідні навички для успішного працевлаштування чи започаткування власної справи.
[center]
Ольга Карєва, представниця БО «Фонд Горіховий дім» розповіла історію «Фонду Горіховий дім», одного з партнерів проєкту «Крила».
У 2010 році у Львові заснували «Горіховий дім» – Центр інтеграційної опіки, в якому його мешканкам допомагають знову повірити у себе і повернутися до нормального життя. Жінки, які потерпали від домашнього насильства, втратили житло і засоби до існування, отримують у Центрі тепло, підтримку, дах над головою та можливості заробляти.
У 2011 році Юрій Лопатинський, один з засновників Центру, а в майбутньому – керівник кафе-пекарні «Горіховий дім», спік фантастичний пиріг з ревенем, який приніс у Центр, щоб влаштувати справжнє свято жінкам, чим страшенно потішив мешканок Центру.
«Ми хотіли, щоб жінки уміли святкувати, бо це частина життя. Я дома спік цей пляцок і приніс для них», — згадує Юрій.
Слідом були напрочуд смачні кантучіні та інші смаколики, які готові були купувати його численні друзі та знайомі, серед яких і власники кав’ярень. Так хобі Юрія стало базовою ідеєю для початку історії та розвитку кондитерської компанії «Горіховий дім».
Добродія надихає. Таку ж добру волю виявив, познайомившись із нами, відомий європейський кухар Поль Вандергоф, який погодився продумати здорову і збалансовану кухню для кав’ярень «Горіхового дому».
У розвитку компанії керуються тими ж принципами, що й у кондитерській справі: впроваджують інструменти та практики, які гарантують відмінну якість та користь для людей. І це дозволяє нам стало перераховувати 40% прибутку на соціальні проєкти та залучати у такий спосіб наших клієнтів до соціальної опіки та благодійництва.
У липні минулого року завершився один з етапів цього проєкту «Крила» у Золочеві. Незабаром розпочнеться реєстрація на наступний етап проєкту.
Детальніше про це розповіла Наталія МАРКЕВИЧ, місцева координаторка проєкту «Крила»:
– З жовтня 2022 року стартуватиме четвертий набір жінок у наш проєкт. Запрошуємо, мешканок Золочівської територіальної громади скористатися можливістю, стати учасниками мотивуючого та надихаючого проєкту «Крила». За детальнішою інформацією звертайтеся у відділення соціальної роботи КЗ «Центр надання соціальних послуг Золочівської міської ради ЗРЛО» м. Золочів, вул. Чорновола, 3, каб. 412 або за тел. 067 2525875.
Про співпрацю з проєктом коротко розповіла керівниця центру зайнятості Галина Коменда.
А далі – відгуками про участь у проєкті поділились випускниці Ольга Чепак та Галина Солонинка.
Учасників заходу у перерві частували печивом власного виробництва кондитерської компанії «Горіховий дім» та запашною кавою.
Після перерви учасниць та учасників чекав тренінг з питань лідерства від представника ГО «Дестигма», психолога Євгена Фєдєчкіна.
І на завершення – розіграш призів серед учасників заходу.
Ірина ДОМАРЕЦЬКА
Фото автора
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