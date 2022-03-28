Щира подяка!

З повагою сім’я Кузик

У наш нелегкий час, коли все більше людей потребує турботи та матеріальної допомоги стає важко знайти людей, які здатні сприймати чужі проблеми, як свої, і як чудово що такі люди все таки є.Сім’я Андрія Володимировича Кузика висловлює найщирішу вдячність підприємцю Зеновію Візниці, директору Золочівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1 О. М. Пилипчук та колективу Золочівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1 за розуміння та матеріальну підтримку.Завдяки їхній підтримці наша сім’я придбала нові примус та тепловізор.А також – сім’ї Окрепких, підприємцю Юрію Кулику за продукти, газові балони та інструменти.Надаючи допомогу, ви надаєте не просто матеріальні цінності, а даруєте надію на життя нашим хлопцям на передовій.Дуже приємно жити і працювати з людьми, які вболівають за твоє життя і здоров’я. Поки такі люди живуть і працюють, то буде жити і наша нація українців. Хочеться ще раз щиро подякувати за Вашу підтримку та за Ваші щирі і чуйні серця. За те що Ви не стоїте осторонь проблем простих людей. Нехай Ваша доброта і щедрість повернуться до Вас сторицею. Бажаємо Вам всіляких благ і процвітань. Нехай Бог Вам пошле міцного здоров’я, радості і щастя!