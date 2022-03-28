Новини Золочівщини
14:36, 15 вересня 2022
97
0

Щира подяка!

Щира подяка!
Gazeta
Фото: НУС
У наш нелегкий час, коли все більше людей потребує турботи та матеріальної допомоги стає важко знайти людей, які здатні сприймати чужі проблеми, як свої, і як чудово що такі люди все таки є.
Сім’я Андрія Володимировича Кузика висловлює найщирішу вдячність підприємцю Зеновію Візниці, директору Золочівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1 О. М. Пилипчук та колективу Золочівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1 за розуміння та матеріальну підтримку.
Завдяки їхній підтримці наша сім’я придбала нові примус та тепловізор.
А також – сім’ї Окрепких, підприємцю Юрію Кулику за продукти, газові балони та інструменти.
Надаючи допомогу, ви надаєте не просто матеріальні цінності, а даруєте надію на життя нашим хлопцям на передовій.
Дуже приємно жити і працювати з людьми, які вболівають за твоє життя і здоров’я. Поки такі люди живуть і працюють, то буде жити і наша нація українців. Хочеться ще раз щиро подякувати за Вашу підтримку та за Ваші щирі і чуйні серця. За те що Ви не стоїте осторонь проблем простих людей. Нехай Ваша доброта і щедрість повернуться до Вас сторицею. Бажаємо Вам всіляких благ і процвітань. Нехай Бог Вам пошле міцного здоров’я, радості і щастя!

З повагою сім’я Кузик
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Вітання з ювілеєм для Романа Михайловича ПРИПІНА
Вітання з ювілеєм для Романа Михайловича ПРИПІНА
28.03.22, Новини Золочівщини
Вітання з ювілеєм для Наталії Григорівни БОГУШ
Вітання з ювілеєм для Наталії Григорівни БОГУШ
29.01.21, Новини Золочівщини
Волонтери – справжні патріоти
Волонтери – справжні патріоти
07.12.17, Новини Золочівщини
Щасливого Нового Року та Різдва Христового!
Щасливого Нового Року та Різдва Христового!
31.12.15, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.