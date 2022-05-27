Дитячий майданчик - з Великобританії

«Тоді війна Путіна в Україні перейшла у другу фазу. Я, як і багато хто у західному світі, відчув потребу зробити більше, ніж просто пожертвувати гроші. Спочатку я хотів стати легіонером та поїхати в Україну. Хоча у мене дуже обмежений військовий досвід. Тим часом українські військові правила змінилися. В іноземний легіон набирали військових із попереднім досвідом та віком до 45 років. Тож довелося думати в іншому напрямку. Ми з колегами вирішили, що будемо виготовляти дитяче ігрове обладнання для дитячих будинків. Я мав використати свої контакти в Україні, що я й зробив. На жаль, сталось так, що моя компанія відмовилась згодом від цієї ідеї. Я вирішив, що дав обіцянку і не відступлюся. Тож я побудував вдома у своїй майстерні те, що міг перевозити в машині. І так я опинився в Україні, у дитячому будинку «Рідний дім»… Тут я повинен сказати, що я ніколи не зустрічав таких чудових відкритих людей, за все своє життя. Я дуже вражений вашою дружелюбністю. Воістину прекрасні люди світу. Діти та персонал допомагали мені і були дуже щасливими. А ще мені здається, що персонал подумав, що я маю недостатню вагу, через бенкети та тістечка, які мені запропонували, дякую. Я любив кожну хвилину перебування у вашій прекрасній країні. І так до нових проєктів. Сподіваюся, я можу зробити трохи більше, щоб допомогти вам, чудові люди», – поділився Джим Баттербі з друзями.– Насправді неможливо передати емоції. Ми досі під враженнями від цього візиту і подарунка. Пан Джим подарував нам не просто обладнання для майданчика, а власноруч виготовлене обладнання! До того ж самотужки з допомогою наших працівників і, найголовніше, вихованців встановив його. Бачили б ви їхні емоції! Я дуже вдячна Джиму Баттербі за це. Також хочу подякувати депутатові Золочівської міської ради Миколі Холявці, котрий сприяв цьому візиту. Без нього не було б такого чудового знайомства і таких щирих емоцій у дітей.