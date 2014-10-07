Ми не маємо права зупинитися

Анастасія ДОМАРЕЦЬКА

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– З початком великої війни потреби військових на фронті змінювалися, – розповідає Олег Кушнір. – Коли ми вперше приїхали на схід у квітні, вони просили продукти. Потім більше просили медичні препарати, спальники, каремати. Продукти ми вже везли в госпіталі й лікарні. Через місяць попросили продукти тривалого зберігання. Не через те, що вони не мали їжі, а для перекусів. Під Сєвєродонецьком просили продукти, бо можуть взяти в кільце, – щоб протриматися. Слава Богу, цього не трапилося. Зараз військові хочуть дрони, тепловізори, прилади нічного бачення, хорошу оптику для снайперів. Найбільше потребують автівок. Бо це – розхідний матеріал. Також дуже потрібні вогнегасники, бо ворог використовує фосфорні снаряди, які випалюють все навколо…Розповіді Олега доповнювала привезена ним фотовиставка «Реалії війни на сході». «Кожна світлина – це історія, це реальна картина того, що відбувається на сході України і продовжує відбуватися сьогодні. Власне, багатьох хлопців, що є на світлинах, вже немає в живих. Це пам’ять про них і нагадування про ціну, яку продовжуємо платити за те, щоб ми вільно жили», – розповідає про виставку Олег Кушнір.Крім світлин, за час своєї волонтерської діяльності Олег зібрав чимало історій з фронту, якими поділився з учасниками зустрічі.Також присутні змогли придбати книгу Олега Кушніра «Життєвий баланс. Ключ до щастя». Виручені кошти автор скерував на потреби бойових військових підрозділів.– Україна повинна перемогти у цій війні. Бо інакше нас знищать як націю, державу і народ. А це – наша земля, наші люди, наші діти, батьки, брати-сестри, наш дім. Коли ми їдемо за кордон, там цікаво, прикольно, але це – не твоє. Повертаєшся в Україну, і ти розумієш – це твоє. Не все тут супер, але воно рідне. У нас є все для хорошого життя. Дайте нам жити та працювати. Це – наш дім, і ми зобов’язані його відвоювати й відбудувати. Інакше бути не може. Тому – ніяких пауз, втоми попри напруження, страх, виснаження. Ми не маємо права зупинитися, – переконаний волонтер.