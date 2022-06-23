Фасилітатор-вихователь дитячого простору (CFS)

People in Need

Золочів (Львівська обл.)



Повна зайнятість. Досвід роботи від 2 років.

Опис вакансії



Місце роботи: Золочів



Дата початку: вересень 2022 року



Тривалість контракту: 2 місяці з подовженням у разі проходження випробувального терміну та подовження проекту (7 місяців)



Організація «Людина в біді» здійснює свою діяльність в Україні з початку серпня 2014 року і з тих пір, гуманітарні програми швидко розширюються. В даний час, «Людина в біді» є однією з основних гуманітарних організацій в Україні, яка надає нейтральну і незалежну гуманітарну допомогу людям, які постраждали від конфлікту.



PIN є роботодавцем, який надає рівні можливості, тому заявки приймаються від усіх кваліфікованих кандидатів без розрізнення за будь-якими ознаками, включаючи расу, етнічну приналежність, національність, вік, релігію, інвалідність, сексуальну орієнтацію, статеву ідентичність та інші. PIN приймає заявки від представників різних груп та цінує різноманіття.



Загальна інформація про посаду



Основним обов’язком фасилітатора проекту з підтримки дитячого простору (CFS) є забезпечення структурованих заходів соціально-емоційного навчання (SEL) для дітей (включаючи дітей з особливими потребами) у Золочіві. Він/вона працюватиме під безпосереднім керівництвом координатора CFS.



Конкретні обов’язки та відповідальність



Брати повну відповідальність за впровадження CFS і структурованих програм SEL відповідно до погодженого плану дій;

Контролювати та підтримувати дитячу ігрову діяльність в узгоджений час;

Забезпечити безпечну та дружню до дітей атмосферу у CFS;

Переконуватись, що діти почуваються комфортно, у безпеці, до них ставляться з повагою;

Забезпечувати участь і внесок дітей у діяльність;

Встановлювати систему чергування для сприяння спільному використанню обладнання та ігор між дітьми;

Забезпечити облік та сортування всіх ігор та обладнання наприкінці робочого дня;

Сприяти підвищенню обізнаності та сенсибілізації спільнот щодо захисту та участі дітей; визначати проблеми та шляхи їх вирішення;

Розуміти та дотримуватися принципів CFS та встановлених кодексів поведінки, політики захисту дітей та інших відповідних вказівок;

Будь-яке інше завдання за запитом команди PIN CFS/PSS;

Щоденно реєструвати відвідуваність дітей, звітувати щотижня;

Забезпечити облік та сортування всіх ігор та обладнання наприкінці робочого дня;

Виявляти дітей, які перебувають у скрутному становищі, та повідомляти про такі випадки наглядачам;

Співпрацювати з психологами мобільної групи для допомоги в організації PSS сесій за потреби;

Проводити щоденну візуальну оцінку дітей і забезпечувати різноманітність структурованих ігор та заходів у CFS, створюючи їх з урахуванням потреб дітей різного віку, статі та здібностей;



Необхідний досвід та кваліфікація



Вища освіта у сфері психології, педагогіки, соціальної роботи або відповідної

Принаймні 2 роки відповідного досвіду реалізації програм із захисту дітей або освітніх програм, бажано за участю CFS, надання психосоціальної підтримки (PSS) або освітньої підтримки в гуманітарних установах або в умовах розвитку

Розуміння гуманітарних принципів та практики

Навички спілкування та дипломатії

Організаційні навички та навички планування



Ми пропонуємо:



Конкурентна заробітна плата за шкалою заробітної плати PIN

Позитивне робоче середовище у налагодженій та зростаючій гуманітарній організації;

5% річне збільшення заробітної плати;

Відшкодування витрат на проїзд між офісами та районами роботи;

Можливості професійного розвитку за допомогою різноманітних заходів з збільшення потенціалу, таких як тренінги, семінари та інше

28 днів щорічної відпустки + 3 новорічних бонусних днів відпустки.



Процедура подання заявки:



Будь ласка, надішліть чітко позначені резюме та мотиваційний лист. Зверніть увагу, що ми зв’яжемося лише з відібраними кандидатами. Письмові тести та співбесіди будуть проводитись поступово, а вакансія буде закрита при підтверджені кандидатури на посаду.



Зверніть увагу, що PIN не стягує комісію на жодному етапі процесу набору персоналу.



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https://www.work.ua/jobs/4901036/