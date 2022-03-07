





Неблагополучна епідемічна ситуація з холери в м. Маріуполь (Донецька обл.) при сучасних розвинутих транспортних зв’язках, не виключає заносу її на територію Львівщини.Тому кожен мешканець нашої громади має знати, на які симптоми потрібно звертати увагу, що робити у випадку проявів хвороби та як уникнути зараження кишковими інфекціями.Холера – гостре кишкове захворювання, викликане живим мікроорганізмом – холерним вібріоном.Збудник холери успішно переносить низькі температури і заморожування, чутливий до дезінфікуючих засобів (препарати хлору) та кислот. Кип'ятіння вбиває вібріон впродовж однієї хвилини.В організм людини збудник холери потрапляє через забруднені випорожнення хворих людей або здорових носіїв, воду, харчові продукти.Факторами передачі можуть бути мухи, руки, предмети побутового користування (посуд, рушник та інші).Найбільшу загрозу являє собою вода. Через неї зараження холерою може відбутися в любу пору року.Вібріон заражує людей незалежно від статі і віку, але найбільш важко хворіють люди похилого віку та особи з хронічним захворюванням шлунково-кишкового тракту.Період з моменту зараження до появи перших ознак захворювання (пронос, блювота) може тривати від декількох годин до шести днів, звичайно два-три дні.Захворювання починається з проносу і блювання, які швидко стають дуже частими. Кал має вигляд мутної води, подібної на рисовий відвар, блювота спочатку вмістом шлунку (їжею), а потім мутною білуватою рідиною. Наростає слабість, з’являється запаморочення і почуття важкості під грудьми. Обличчя хворого набуває характерного вигляду: очі і щоки западають, ніс загострюється, шкіра прив’яла, холодна. Голос стає сиплим, тихим, а потім беззвучним. Хворий відчуває почуття сильної спраги, але випита рідина відразу ж виводиться блюванням. В м’язах рук і ніг виникають болі, потім корчі. Сеча перестає виділятись.Нерідко холера протікає в стертій формі у вигляді легких проносів, при яких хворі навіть не звертаються за медичною допомогою. Такі хворі є дуже небезпечні для оточуючих, як вібріоносії.При появі перших ознак холери необхідно негайно викликати лікаря.Своєчасно почате лікування попередить розвиток хвороби.Щоб не захворіти холерою, необхідно:– дотримуватись правил особистої гігієни;– овочі та фрукти вживати тільки митими;– зберігати від забруднення харчові продукти;– купатися в спеціально відведених місцях;– не вживати некип'ячену воду із сумнівних водоймищ як для пиття, так і для миття посуду;– не купувати харчові продукти в не відведених для торгівлі місцях;– дотримуватись правил зберігання харчових продуктів, особливо швидкопсувних і правил утилізації харчових відходів.– боротися з мухами – переносниками кишкових інфекцій.Дотримання цих неважких правил зменшує вірогідність захворювання холерою в десятки разів.Пийте лише переварену або мінеральну воду.Кип’ятіть молоко, харчові продукти вживайте тільки після термічної обробки.Овочі і фрукти ретельно мийте і обдавайте кип’ятком.Дотримуйтесь правил особистої гігієни.При проносах – негайно звертайтесь до лікаря.Не давайте дітям немитих овочів і фруктів. Не мийте їх водою з річки, озера або моря. Вона може бути зараженою збудниками кишкових інфекцій.Оберігайте від забруднення харчові продукти, які використовуються без попередньої термічної обробки – сметану, сир, хліб та ін.Не використовуйте для миття воду з відкритих водоймищ.Є три основні правила запобігання холері:– піддавати їжу термічному обробленню,– пити переварену воду,– мити руки.Тільки таким чином ви уникнете зараження кишковими інфекціями.